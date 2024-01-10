大马仅剩的男单黄智勇今天首圈不慎弄伤腰部，被迫退出大马公开赛后，这也意味着大马男单全军覆没。

当黄智勇和渡边航贵打成7平时，黄智勇在一次杀球后弄伤了腰部，让渡边航贵拿下了第8分。

虽然他在经过治疗后坚持继续比赛，但在已无法弯腰的情况下，黄智勇在8比12落后时，还是无奈选择了退赛。

我国的夺冠希望大马首席男双谢定峰与苏伟译在先失首局下，以20比22、21比13、21比13勇挫丹麦的克贾尔与索加德，有惊无险报到16强。

“峰译”的16强对手是同袍吴世飞与诺伊祖丁，意味着大马提前锁定一席8强位。吴世飞与诺伊祖丁以21比17、22比20险胜泰国的苏帕克与基迪努蓬晋级次轮。

世界第31的女单自由人吴堇溦以21比18、21比11力克中华台北宋硕云，顺利搭上16强列车。

吴堇溦明日16强挑战印尼7号种子玛丽施卡，后者以 20比22、21比18、21比14逆转战胜日本的 仁平菜月。

在女单首圈焦点战，中华台北一姐、4号种子戴资颖以23比21、21比19险胜美国好手张蓓雯，顺利挺进16强。

戴资颖过去12次交手张蓓雯取得9胜3负，但近一次是去年11月日本熊本大师赛8强，当时小戴第三局身体不适退赛，由张蓓雯收下胜利，终结对战8连败。

中国奥运冠军、2号种子陈雨菲 21比18、21比12力挫日本美女选手大堀彩，下一战迎战泰国的拉查诺。

混双方面，近来强势崛起的陈堂杰与杜依蔚以21比17、21比18打败法国的吉奎尔与德尔吕，挺进16强赛。

不过，我国女双张清玉与张湄鑫以14比21、13比21输给韩国的白荷娜与李绍希，止步首轮。

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