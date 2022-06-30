清玉湄鑫爆冷挫次号种子

(吉隆坡30日讯）大马一哥李梓嘉在大马超级1000赛16强，1-2负印尼第三号种子舍沙尔。梓嘉认为，胜负很平常，不会打击他争夺世锦赛冠军的信心，因为他清楚自己的水平在哪里。无论如何，无法在决赛对决安塞龙，对许多球迷而言是一种遗憾。

所幸的是，我国女双张清玉/张湄鑫在不受看好的情况下爆冷拿下二号种子李绍希/申昇瓒，挺进八强。他们对这场胜利感到惊喜，他们赛后表示，他们听从教练的叮嘱，专注比赛，没有多想，甚至连下一个对手是谁都没有去查询。而他们认为这次胜利的主因是占据主场优势，掌握风向，奠定胜利。

男双自由人王耀新/张御宇也成功晋级16强，两局轻取奥运冠军李洋/王齐麟，他们自称佛系打球，享受过程，不背着心理包袱上阵。另外一支男双组合吴世飞/伊祖汀也接收印度对手兰基雷迪/谢提退赛的大礼，顺利杀进8强。

在16强赛事中，除了李梓嘉，我国的混双吴埙阀/赖洁敏、陈堂杰/萧紫萱；女双陈康乐/蒂娜、：罗迎箢/萧紫萱都闯关失败，只能寄望下周的大马大师赛卷土重来。

其中乐蒂组合1-2惜败中国的张殊贤/郑雨后表示，他们在比赛中被牵着走，尤其在第二局没有把握好领先的优势，不够冷静，该得的分数没有拿下，而对手相对地表现稳定，铸成败战。

陈堂杰/萧紫萱以16-21、10-21告负中国的名将郑思维/黄雅琼。陈堂杰表示，他们已经尽了全力，不过面对这种顶级球员，实在没什么办法，经验和实际都远高于自己的对手在球场上能够迅速调整策略，加上失误少，第二局一被拉开比分就很难追得上。不过他们俩很珍惜参加这种高级别的比赛，并不断在比赛中积累经验。

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