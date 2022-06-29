尘嚣闯关成功

（吉隆坡29日讯）大马羽坛一哥李梓嘉在大马赛的首圈比赛没有经受多大考验，两局直落横扫来自爱尔兰的阮日，报到16强。

李梓嘉赛后表示，他已经两年没有在这球场比赛，因此通过首圈的比赛来适应场地的风向及气氛，而现场球迷的热忱令他受宠若惊。

大马第一男双谢定峰/苏伟译占据主场优势，同样以2-0击退古贺辉/齐藤太一，为下一场增添信心，他们将在16强对阵新加坡的许永凯/骆建贤，后者淘汰了韩国的姜敏赫/徐承宰。

今天较具看头的一场比赛是混双陈堂杰/萧紫萱的“尘嚣组合”在不受看好的情况下成功晋级。昨天在女双比赛告捷的萧紫萱的进攻能力强，因此陈萧可以混合男双跟混双的打法，加上他们新搭档，对手金子祐树/松友美佐纪（日）完全摸不着，被打个措手不及。

大马球员也有部分球员在首圈遭淘汰出局，包括男单黄智勇败给中国的陆光祖；混双许邦荣/杜依蔚负于郑思维/黄雅琼；宋俊伟/吴柳莹不敌德国的组合，以及男双文鑫源/黄天启不敌同样是中国的何济霆/周昊东。

值得一提的是，日本队的三组混双无一幸免地一轮游。其中赛会第三种子渡边勇大/东野有纱爆冷遭丹麦组合克里斯蒂安森/博尔以15-21 21-17 22-20 险胜；另一组失利的混双是山下恭平/篠谷菜留。

也许受到之前的确诊影响东渡组合今天的状态一般，失误较多，让对手有机可趁，在第三局的关键分把握住，扭转局势。 克里斯蒂安森赛后表示，第二局扳平后看到了希望，谨慎应战，最终得偿所愿。他说，他第一次打那么多球迷助威的首圈比赛，十分感谢球迷的支持。

中国头号女单陈雨菲轻取师妹张艺曼，他表示他们本想一致对外的，赛程却一直抽到队友，实属无奈。昨天中国队女单也上演另一场内战，王芷怡淘汰队友何冰娇。

许久没有亮相的塞纳，直落两局不敌美国的王苑力，不过他认为自己仍会继续参赛，目前没有退役的打算。上一站在印尼夺冠的中华台北女单戴资颖则牛刀小试胜比利时的谭莲妮。

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