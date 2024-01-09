马来西亚羽球超级1000赛开打，男单首圈焦点战，大马一哥李梓嘉以21比16、19比21、15比21遭中国的陆光祖逆转，连续两年上演一轮游。

这是世界第11的的李梓嘉第6次与世界第20的中国选手交手。此前5次交手，梓嘉以4胜1负占优，上一次在中国大师赛，梓嘉取得对战两连胜。

陆光祖16强对手是印尼4号种子金汀，后者以21比18、21比12淘汰中华台北选手苏力扬。

大马人气高超的女双陈康乐与蒂娜出师不利，惨吞一轮游。

伤愈复出的陈康乐与蒂娜首局打至加点下，以20比22、15比21被中国的刘圣书与谭宁淘汰。这是“乐蒂”3次和对方交手吃下的首败。

她们在去年的亚洲团体赛及日本公开赛，都打足三局力挫对手，这次却在主场遭对手”破功”，提前出局。

大马男双万纬聪与郑凯文面对世界排名第一的中国强档梁伟铿与王昶，以12比21、19比21两局败北，费时29分钟。

大马的混双一喜一忧。“敏阀组合”吴埙阀与赖洁敏以21比16、15比21、21比17打败英格兰梅尔斯夫妇。陈健铭与赖沛君则以11比21、16比21败给韩国的金元昊与郑娜银。

中国两支混双组合亦喜忧参半。首号种子“雅思组合”郑思维与黄雅琼以21比14、21比17拿下香港的李晋熙与吴芷柔，晋级16强。

而第4种子冯彦哲与黄东萍则以20比22、19比21爆冷不敌泰国的苏帕与苏比丝萨拉。

其他外国选手的战绩。寻求三连冠的丹麦球王安赛龙以21比13、21比15击败新婚不久的新加坡前世界冠军骆建佑，成功闯过首关。安赛龙16强将对阵香港的李卓耀，后者以大比分2比1力挫丹麦的马格纳斯。

女单方面，韩国天才少女安洗莹旗开得胜，以21比16、21比10勇挫丹麦一姐莉妮，成功晋级16强。

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