张氏女双组合止步16强

（吉隆坡1日讯）我国男双吴世飞/伊祖汀成功守住大马的希望，2-0击退中国的刘雨辰/欧烜屹，获得一张半决赛门票。将在半决赛硬碰同胞“新宇组合”和印尼“双A组合”的优胜者。

首次打进顶级赛事16强的张氏姐妹花张清玉/张湄鑫拼尽全力仍不敌技高一筹的日本女双松本麻佑/永原和可那，虽败犹荣。

女单方面，戴资颖逆转2-1胜印度的欣杜，她表示在第一局掌握不住风向而导致输球，第二和第三局渐入佳境反败为胜。下一场可能再遇陈雨菲，老对手了，看临场表现，一分一分去打。现在羽坛的顶尖女单实力相若，没有谁比谁更优势。出现许多更有潜质的年轻球员对她是好事，更多的新打法能够激发出她更多的新招数。

中国女单王芷怡近况神勇，先衰后盛勇挫丹麦的莉妮，连续两个顶级赛事打进半决赛，上一站在印尼不敌戴资颖屈居亚军，不知本站能否如愿登顶，让我们拭目以待。她将在半决赛对垒泰国的拉查诺，后者在另一场比赛中两局直落击败中国的韩悦。

日本女单奥原希望攻势明显比平时多，全场有着不少高光的表现，一度压得陈雨菲透不过气，不过雨菲绝非省油的灯，扛住压力，笑到最后，半决赛挑战中华台北的戴资颖。

中国的混双雅思组合在今天的比赛中磕磕碰碰，因风向大，难以掌握，在领先的情况下被对手连夺几分追上，所幸最后关头站稳住角，顺利拿下比赛。

他们赛后表示对手实力和稳定性比想象中好。作为卫冕冠军的他们，期待重演2019的决赛，当时力压队友黄鸭组合登顶。王懿律与黄东萍在另一场比赛在耗时不到半小时，轻取韩国组合金元昊/郑娜恩报到半决赛。

印尼男单金汀依旧未能越过安塞龙这道坎，以21-18、17-21、12-21败下阵来，止步8强。安塞龙则将在半决赛遇见另一位印尼球员乔纳坦。泰国男单昆拉武特2-1战胜中国的陆光祖，在半决赛等待桃田贤斗和舍沙尔之间的胜出者。

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