（吉隆坡28日讯）2022年大马超级750赛首圈正式揭开序幕，大马球员输多赢少，男双“双陈组合”陈健铭/陈蔚强和“新宇组合”王耀新/张御宇携手女双罗迎箢/萧紫萱，及混双吴埙阀/赖洁敏成功杀进第二轮比赛。

根据多位球员反馈，场地的风势较大，谁成功掌控风势，谁就占据优势。

迎来第三个合作赛事的我国混双陈炳橓/谢宜茜力拼三局不敌印尼的利瓦尔蒂/蒙塔里; 自由人男双吴蔚昇/刘隽程则以18-21、 9-21告负印尼的双A组合阿尔菲安/阿迪安托。他们在赛后接受采访时表示，场地的风很大，难以控制，不过，他们都不把失利归咎于风势，而是俯首称臣。

其他大马止步首圈的我国选手包括男双郑宇骏/叶睿庆负于刘雨辰/欧烜屹；刘国伦输给印度的普拉诺伊，混双锺鸿健/白燕薇受挫于香港混双邓俊文/谢影雪以及混双陈健铭/赖沛君三局21-18 19-21 21-18不敌吴埙阀/赖洁敏以及男双万纬聪/郑凯文惜败印度第一组合兰基雷迪/谢堤。

至于外国球员，也爆出了一些冷门，包括世锦赛冠军骆健佑以19-21、12-21 不敌香港名将李卓耀。向来慢热的日本一姐山口茜，在首先登场的比赛中0-2爆冷不敌印尼选手格雷格利亚，无缘晋级。

其他顺利晋级的外国顶尖球员包括男单安塞龙、金庭、周天成；女单安洗莹、拉查诺；男双李洋/王齐麟；女双松山奈未/志田千阳、陈清晨/贾一凡 ；混双王懿律/黄东萍、德查普尔/莎希丽等。

值得一提的是，继上一站印尼超级1000赛半决赛之后，中国女单新秀王祉怡首圈再遇师姐何冰娇，以2-1力克对手，取得二连胜勇闯第二圈。

我国一哥李梓嘉在第一天的比赛没有上阵，将在明天粉墨登场。

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