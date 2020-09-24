马来西亚头号男双谢定峰/苏伟译在下次代表国家出征时，他们的球衣将贴上100PLUS标签。这是因为两人已经与我国最大的等渗饮料100PLUS达成了为期两年的赞助协议。

谢定峰和苏伟译将追随我国羽坛传奇拿督李宗伟和目前的国家队头号男单球员李梓嘉的步伐，成为100PLUS品牌大使。自2009年以来，三届奥运会奖牌获得主李宗伟一直与100PLUS维持着良好的合作关系，而李梓嘉则于去年与该品牌签约。

23岁的谢定峰出生在马六甲和22岁的右撇子搭档苏伟译，他们以惊人的成绩跻身世界羽联的世界前十，并在新冠肺炎爆发之前就位居第9的高位。当比赛重启后，他们极有可能会攀升更高。

“定峰和伟译的前途一片光明。他们勤奋，才华横溢，潜力巨大。以他们不断进步的速度，他们将很快地赢得主要比赛。” 100PLUS高级市场经理梁慧妍女士今天说： “我们对这男双组合充满信心，这就是为什么我们决定签聘他们成为我们的品牌大使。”

除了梁慧妍女士之外，大马羽总主席丹斯里诺扎，秘书长拿督吴志强，100PLUS顾问拿督卡玛尔（Datuk Kamal） Harun和远东Victor 大马区总经理董事总经理拿督王崝伐出席了今天的签字仪式。

“100PLUS给予的支持，表明他们对我们充满信心。最重要的是，对我们所做努力的认可。 100PLUS一直赞助顶级球员，这非常令人鼓舞，并将激励我们取得更好的成绩，”谢定峰今天高兴地说道。 “我们要感谢大马羽总和100PLUS的支持并促成这项合作。”

由于过去几个月的比赛已暂停，而奥运梦也被迫暂搁一旁，因此，只要疫情改善和比赛重新开始，谢定峰和苏伟译势必回到球场上大放异彩。

“最近几个月我们一直在努力训练，并参加了大马羽总的比赛。但是现在我们渴望并等待比赛重启，以便我们能重返赛场并再次争取佳绩。”

作为赞助的一部分，谢定峰和苏伟译将获得100PLUS ACTIVE产品用于培训和比赛。他们将受益于食用100PLUS ACTIVE，该产品具有特殊的非碳酸配方，可快速补充水分并补充运动和运动中损失的水分和电解质，并补充维生素B3，B6，B12补充能量。

100PLUS是2017年吉隆坡东南亚运动会的银级赞助商，支持国家体育盛事不遗余力。大马足协和大马羽总都是100PLUS所赞助的体育协会。

100PLUS是大马足球联赛的官方等渗饮料，也是国家体育委员会的推荐饮品。

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