(吉隆坡4日讯）大马羽总（BAM）非常高兴地欢迎Allianz Malaysia Berhad成为其官方金融服务合作伙伴。这一令人兴奋的合作关系标志着大马羽毛球运动翻开了新的篇章，为运动员和教练员在国际舞台追求卓越的道路上提供了更多的机会和支持。

Allianz Malaysia致力于保障所有运动员和教练员在国际赛场上的福利。通过此次合作，大马羽总球员（包括高级和初级运动员及其教练）在出国参加比赛时将获得全面保障。这将确保他们能够专注于取得成功。

此外，Allianz Malaysia还将成为超级100 赛事的冠名赞助商。Allianz Malaysia超级 100 锦标赛将于今年 10 月在武吉加拉冠军体育馆举行，这将进一步巩固Allianz Malaysia在推动马来西亚羽毛球运动发展方面的重要角色。

大马羽总代理会长拿督苏巴马廉表达了对此次合作的热情，他说：”Allianz Malaysia是我国领先的保险公司。在全球范围内，Allianz参与了包括奥运会在内的世界级体育赛事。他们对大马体育事业的积极参与使得此次合作意义非凡，我们很荣幸Allianz Malaysia能够与我们一起踏上提升国家羽毛球水平的征程”。

他进一步强调了这一合作关系的重要性，他说：”像Allianz Malaysia这样的企业领袖的支持至关重要，将极大地促进我们的计划取得成功。这种伙伴关系将使大马羽总受益，并为球员们提供更多的动力和鼓励”。

在与大马羽总签约之前，Allianz Malaysia自 2022 年以来一直通过广受欢迎的Allianz少年羽毛球锦标赛 (AJBC) 积极支持马来西亚的青少年羽毛球运动。去年，超过 3000 名青少年选手参加了在沙巴和砂捞越等州所举行的 10 场资格赛。从每场资格赛中脱颖而出的选手将晋级 AJBC 总决赛，包括交通和住宿在内的所有费用均由Allianz承担。

“Allianz致力于通过赞助包括奥运会和残奥会在内的大型体育赛事支持全球体育事业。在马来西亚，我们与国家体育委员会合作开展了残疾人运动员计划和AJBC。考虑到 AJBC 的成功及其对有抱负的青少年球员的影响，我们希望在国家层面扩大我们对大马羽毛球运动的贡献，并相信Allianz Malaysia能够在进一步提升和发展马来西亚羽毛球运动方面发挥重要作用，”Allianz Malaysia首席执行官 , 黄伟强表示。

“他补充说：”我们很高兴能与大马羽总合作，支持他们的各种计划和活动，我尤其高兴能成为今年晚些时候Allianz Malaysia超级 100 赛事的冠名赞助商。 除了与 大马羽总密切合作外，Allianz Malaysia还将继续致力于通过 AJBC 计划培养年轻人才。今年的锦标赛将进入第四届，更多活动详情请期待官方公布。

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