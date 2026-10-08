Atlet Para negara menerima sokongan penuh daripada Allianz Malaysia Berhad (Allianz Malaysia), rakan utama Program Para Majlis Sukan Negara (MSN), ketika mereka bersiap sedia untuk mewakili negara pada Sukan Para Asia Aichi-Nagoya 2026 yang akan datang.

Ketua Pegawai Eksekutif Allianz Malaysia, Sean Wang, bersama Pengarah Bahagian Para MSN, Shukri Harun, telah melawat para atlet di Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik Malaysia di Kampung Pandan, Kuala Lumpur semalam.

Sean merakamkan penghargaan kepada para atlet atas komitmen mereka terhadap negara dan menyatakan sokongan Allianz Malaysia kepada kontinjen yang akan berangkat ke Nagoya.

“Atlet Para negara kita hanya tinggal lebih seminggu lagi sebelum memulakan misi terbaharu mereka untuk membawa pulang kejayaan buat Malaysia. Mereka tidak pernah mengenal penat lelah dalam mengejar kejayaan dan telah banyak berkorban untuk membuat persiapan menghadapi Sukan Para Asia. Kami ingin menyampaikan sendiri penghargaan yang tidak terhingga kepada mereka hari ini,” kata Sean selepas beramah mesra dengan para atlet Para.

“Allianz Malaysia sentiasa amat berbangga dengan atlet Para negara dan pencapaian mereka. Kami yakin mereka akan mempamerkan prestasi terbaik di Jepun dan kami menantikan detik untuk meraikan kejayaan berterusan mereka,” tambah beliau.

Sean, diiringi wakil pengurusan kanan daripada Allianz Malaysia dan MSN, turut menyaksikan sesi latihan atlet dalam sukan badminton, powerlifting, renang dan boccia.

Seramai 72 atlet Para Malaysia akan menyertai 10 acara sukan di Sukan Para Asia yang dijadualkan berlangsung di Nagoya, Jepun dari 18 hingga 24 Oktober 2026.

Selain kerjasamanya dengan MSN, Allianz Malaysia turut menjadi penaja Persatuan Badminton Malaysia (BAM) dan para pemain BAM, di samping bekerjasama rapat dengan Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia (SAM).

Di peringkat akar umbi, Allianz Malaysia bekerjasama dengan Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan untuk menyokong generasi bakat badminton akan datang menerusi Allianz Junior Badminton Championship (AJBC).

Diperkenalkan pada tahun 2022, AJBC ialah program di seluruh negara yang dianjurkan dalam 10 pusingan, termasuk di Sabah dan Sarawak, bagi memberi peluang kepada pemain badminton muda yang beraspirasi untuk bertanding dan mencungkil potensi mereka. Tanpa yuran penyertaan, AJBC membantu menjadikan badminton lebih mudah diakses oleh golongan muda daripada pelbagai latar belakang.

Di peringkat global, Allianz merupakan Rakan Insurans Sedunia rasmi bagi Pergerakan Olimpik dan Paralimpik, melengkapi portfolio kerjasama dan program sukan yang lebih luas di seluruh dunia.

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