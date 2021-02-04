（吉隆坡4日讯）屡获殊荣的家电制造商LG电子宣布，与已获得大马青体部和大马羽总支持和承认的大马紫盟羽联（MPL）合作，以赞助150,000令吉的方式,赞助紫盟羽联在2020/21赛季的赛事。

大马紫盟羽联公司的成立是为了和大马羽总联手，帮助国家实现成为下一届奥运会羽毛球冠军的愿望，同时为羽毛球员创造就业机会和稳定的职业道路，为这领域创造更多价值。

LG电子马来西亚公司董事总经理金圭兌说：“紫盟羽联打造的平台为球员和观众带来了独特而宝贵的体验，也成功地为马来西亚体坛作出了贡献。基于我们致力于贡献社会的原则，我们积极建立战略伙伴关系，支持那些努力实现梦想的人。”

“体育一直是马来西亚各界人士团结的平台。它也是许多人确保工作和个人生活平衡的平台。我们很荣幸能通过赞助大马紫盟羽联，为马来西亚的体坛作出贡献。” 金圭兌补充道。

紫盟羽联首席运营官何克望对LG电子深表感谢。“大马紫盟羽联为羽毛球的发展提供了机遇。我们很高兴能有一个像LG电子这样的全球流行品牌加入我们的生态系统，继续为顶级球员和新秀们提供同台竞争的平台，尤其是在目前的情况下。”

“我们希望这一合作关系将成为一面旗帜，影响其他机构加入大马紫盟羽联的生态系统，进行合作，并在体育产业中留下持久、积极的影响。”

大马紫盟羽联在2020/21赛季至今已经成功举办了2020顶级手套紫盟专业自由人比赛；2020永旺信用紫盟青年赛（波德申站）的赛事，剩余的赛事将于行管令结束后马上展开。而随后将迎来2020/2021 Biz Link Property 紫盟企业赛以及它们的重头戏2020/2021 redONE Senheng 紫盟羽联一共四个主要赛事。

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