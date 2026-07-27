Ketua jurulatih sementara Malaysia, Tan Cheng Hoe, berharap momentum positif yang sedang dinikmati skuad Harimau Malaya akan menjadi pemangkin untuk meraih satu lagi kemenangan apabila melayani kunjungan Laos dalam aksi Kumpulan B ASEAN Hyundai Cup™ 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Selasa ini.

Kemenangan 2-1 ke atas Myanmar di Yangon hujung minggu lalu memberikan suntikan keyakinan besar buat Malaysia, dengan kapten pasukan, Paulo Josué, meledak dua gol untuk menghadiahkan tiga mata penuh. Dua jaringan itu turut menjadikan jumlah gol antarabangsa Josué meningkat kepada 11.

“Pertama sekali, kami sangat gembira berjaya meraih tiga mata ketika menentang Myanmar,” kata Tan. “Namun, itu hanyalah halangan pertama dan masih banyak lagi perlawanan sukar yang menanti kami.”

Dengan gabungan pemain berpengalaman seperti Josué, Syafiq Ahmad dan Mohamadou Sumareh, yang turut memainkan peranan penting dalam kemenangan ke atas Myanmar, bersama beberapa muka baharu, Tan berkata semangat dalam pasukan kini berada pada tahap yang amat positif.

“Suasana dalam pasukan sangat baik,” kata Tan, yang membawa Malaysia muncul naib juara pada edisi 2018 serta menjadi penolong jurulatih ketika Harimau Malaya menjulang satu-satunya kejuaraan ASEAN pada 2010.

“Kami mempunyai gabungan pemain berpengalaman, pemain muda dan beberapa pemain yang belum pernah beraksi di pentas antarabangsa. Itulah yang menjadikan pasukan ini unik kerana ramai daripada mereka belum pernah bermain bersama secara konsisten.

“Sebagai jurulatih, saya sangat gembira kerana pemain-pemain berpengalaman memberikan yang terbaik dan membimbing pemain muda dalam skuad.

“Pemain senior berjaya meningkatkan tempo permainan ketika menentang Myanmar. Semangat yang ditunjukkan dalam pasukan membuktikan kami mampu terus berkembang dan menjadi lebih baik.”

Laos tiba di Kuala Lumpur selepas tewas 5-0 di laman sendiri kepada juara tujuh kali, Thailand. Namun, Tan tetap menghormati skuad kendalian Vladica Grujić meskipun Malaysia tidak pernah tewas dalam sembilan pertemuan terdahulu antara kedua-dua pasukan.

“Kami tidak boleh memandang rendah Laos walaupun mereka tewas kepada Thailand,” katanya. “Saya telah menonton dan menganalisis perlawanan mereka. Mereka mempunyai pasukan yang agak muda dan kami perlu menghormati mereka. Mana-mana pasukan yang tewas dalam kejohanan pasti mahu bangkit untuk mendapatkan keputusan yang positif.

“Mereka amat berbahaya menerusi serangan balas pantas. Kami perlu bersedia menghadapi situasi itu, mengelakkan kehilangan bola di kawasan sendiri dan lebih tajam dalam penyudah di hadapan gol.”

Sementara itu, Grujić mengakui Laos akan turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun berikrar anak buahnya akan memberikan tentangan sengit kepada Harimau Malaya.

“Kami tahu akan berdepan lawan yang sangat kuat esok,” kata jurulatih dari Serbia itu. “Kami datang ke sini untuk bermain dengan berani, berdisiplin dan mencari setiap peluang yang ada.

“Kami beraksi dalam liga amatur di Laos, manakala Malaysia mempunyai liga profesional. Namun, kami masih mampu mencipta kejutan. Bola sepak sentiasa boleh menghasilkan keputusan yang tidak dijangka. Kami tewas 5-0 kepada Thailand, yang merupakan satu tamparan hebat, tetapi tahun lalu kami seri 1-1 dengan mereka. Dalam bola sepak, apa sahaja boleh berlaku.”

Daripada sembilan pertemuan antara kedua-dua negara, Malaysia memenangi tujuh daripadanya manakala dua lagi berakhir dengan keputusan seri.

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