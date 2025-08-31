Senarai nama 29 pemain yang dipanggil oleh ketua jurulatih kebangsaan, Peter Cklamovski ke kem latihan pusat skuad Harimau Malaya bermula Isnin, 1 September 2025.

No Nama Pemain Umur Kelab 1. Ahmad Syihan Hazmi Mohamed 29 Johor Darul Ta’zim 2. La’Vere Lawrence Corbin-Ong 34 Johor Darul Ta’zim 3. Hector Alexander Hevel Serrano 29 Johor Darul Ta’zim 4. Shahrul Mohd Saad 32 Johor Darul Ta’zim 5. Joao Vitor Brandao Figueiredo 29 Johor Darul Ta’zim 6. Jon Irazabal Iraurgui 29 Johor Darul Ta’zim 7. Muhammad Nazmi Faiz Mansor 31 Johor Darul Ta’zim 8. Arif Aiman Mohd Hanapi 25 Johor Darul Ta’zim 9. Romel Oswaldo Morales Ramirez 28 Johor Darul Ta’zim 10. Harith Haiqal Adam Afkar 23 Selangor 11. Nooa Hamzah Laine 23 Selangor 12. Quentin Cheng Jiun Ho 26 Selangor 13. Mohamad Faisal Abdul Halim 27 Selangor 14. Dominic Jun Jin Tan 28 Sabah 15. Daniel Sang Ting 33 Sabah 16. Stuart John Wilkin 27 Sabah 17. Mohd Suhaimi Husin 31 Terengganu 18. Muhammad Azam Azmi Murad 24 Terengganu 19. Paulo Josue 36 KL City 20. Muhammad Safawi Rasid 28 KL City 21. Muhammad Azri Ab Ghani 26 Negeri Sembilan 22. Muhammad Haziq Nadzli 27 Kuching City 23. Dion Johan Cools 29 Cerezo Osaka 24. Endrick Dos Santos 30 Ho Chi Minh City 25. Sergio Fabian Ezequiel Aguero 31 Kanchanaburi Power 26. Gabriel Felipe Arrocha 23 Unionistas De Salamanca 27. Facundo Tomas Garces 25 Deportivo Alaves 28. Rodrigo Julian Holgado 29 America De Cali S.A. 29. Richard Li Hua Chin 22 Raith Rovers

Berdasarkan senarai di atas, Cklamovski telah mengekalkan seramai 25 pemain dari skuad menentang Vietnam pada aksi kedua Kumpulan F, Pusingan Kelayakan Akhir Piala Asia 2027 Arab Saudi pada 10 Jun 2025 selain memanggil empat muka baharu iaitu Sergio Aguero, Suhaimi Husin, Azam Azmi Murad dan juga Richard Chin.

Sementara itu, seramai 15 pemain berikut diletakkan dalam Senarai Bersedia, jika terdapat perubahan dalam senarai di atas:

No Nama Pemain Umur Kelab 1. Muhammad Shahrul Nizam Ros Hasni 27 Terengganu 2. Muhammad Akhyar Abdul Rashid 26 Terengganu 3. Muhammad Rahadiazli Rahalim 24 Terengganu 4. Muhammad Safwan Mazlan 23 Terengganu 5. Syed Muhammad Nasrulhaq Syed Bidin 26 Terengganu 6. Ibrahim Manusi 24 Johor Darul Ta’zim 7. Mohamadou Sumareh 31 Johor Darul Ta’zim 8. Nathaniel Shio Hong Wan 25 Johor Darul Ta’zim 9. Junior Eldstal 34 Johor Darul Ta’zim 10. Kalamullah Al-Hafiz Mat Rowi 30 Selangor 11. Shahrul Nazeem Zulpakar 26 Selangor 12. Sikh Izhan Nazrel Sikh Azman 23 Selangor 13. Ahmad Zikri Mohd Khalili 23 Selangor 14. Adam Nor Azlin 29 KL City 15. Mohammad Syamer Kutty Abba 28 KL City 16. Ryan Edward Lambert 27 KL City 17. Muhammad Adib Abdul Ra’op 26 Penang 18. Jimmy Raymond 29 Kuching City 19. Darren Lok 34 Sabah 20. Wan Kuzain Wan Kamal 26 St Louis City

Skuad kebangsaan Harimau Malaya akan menjalani latihan berpusat di Kuala Lumpur dari 1 hingga 3 September 2025 sebagai persiapan menghadapi dua perlawanan antarabangsa Tier 1 yang telah dijadualkan.

Malaysia akan menentang pasukan Singapura yang kini berada di ranking dunia ke-159, pada Khamis, 4 September 2025, jam 9.00 malam di Stadium Nasional, Bukit Jalil.

Seterusnya, skuad negara akan menyambung latihan berpusat di Johor Bahru bermula 5 September 2025 sebagai persediaan menghadapi perlawanan kedua menentang pasukan ranking ke-98 dunia, Palestin yang akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri pada Isnin, 8 September 2025, jam 9.00 malam.

Like this: Like Loading...