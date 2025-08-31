Senarai nama 29 pemain yang dipanggil oleh ketua jurulatih kebangsaan, Peter Cklamovski ke kem latihan pusat skuad Harimau Malaya bermula Isnin, 1 September 2025.
|No
|Nama Pemain
|Umur
|Kelab
|1.
|Ahmad Syihan Hazmi Mohamed
|29
|Johor Darul Ta’zim
|2.
|La’Vere Lawrence Corbin-Ong
|34
|Johor Darul Ta’zim
|3.
|Hector Alexander Hevel Serrano
|29
|Johor Darul Ta’zim
|4.
|Shahrul Mohd Saad
|32
|Johor Darul Ta’zim
|5.
|Joao Vitor Brandao Figueiredo
|29
|Johor Darul Ta’zim
|6.
|Jon Irazabal Iraurgui
|29
|Johor Darul Ta’zim
|7.
|Muhammad Nazmi Faiz Mansor
|31
|Johor Darul Ta’zim
|8.
|Arif Aiman Mohd Hanapi
|25
|Johor Darul Ta’zim
|9.
|Romel Oswaldo Morales Ramirez
|28
|Johor Darul Ta’zim
|10.
|Harith Haiqal Adam Afkar
|23
|Selangor
|11.
|Nooa Hamzah Laine
|23
|Selangor
|12.
|Quentin Cheng Jiun Ho
|26
|Selangor
|13.
|Mohamad Faisal Abdul Halim
|27
|Selangor
|14.
|Dominic Jun Jin Tan
|28
|Sabah
|15.
|Daniel Sang Ting
|33
|Sabah
|16.
|Stuart John Wilkin
|27
|Sabah
|17.
|Mohd Suhaimi Husin
|31
|Terengganu
|18.
|Muhammad Azam Azmi Murad
|24
|Terengganu
|19.
|Paulo Josue
|36
|KL City
|20.
|Muhammad Safawi Rasid
|28
|KL City
|21.
|Muhammad Azri Ab Ghani
|26
|Negeri Sembilan
|22.
|Muhammad Haziq Nadzli
|27
|Kuching City
|23.
|Dion Johan Cools
|29
|Cerezo Osaka
|24.
|Endrick Dos Santos
|30
|Ho Chi Minh City
|25.
|Sergio Fabian Ezequiel Aguero
|31
|Kanchanaburi Power
|26.
|Gabriel Felipe Arrocha
|23
|Unionistas De Salamanca
|27.
|Facundo Tomas Garces
|25
|Deportivo Alaves
|28.
|Rodrigo Julian Holgado
|29
|America De Cali S.A.
|29.
|Richard Li Hua Chin
|22
|Raith Rovers
Berdasarkan senarai di atas, Cklamovski telah mengekalkan seramai 25 pemain dari skuad menentang Vietnam pada aksi kedua Kumpulan F, Pusingan Kelayakan Akhir Piala Asia 2027 Arab Saudi pada 10 Jun 2025 selain memanggil empat muka baharu iaitu Sergio Aguero, Suhaimi Husin, Azam Azmi Murad dan juga Richard Chin.
Sementara itu, seramai 15 pemain berikut diletakkan dalam Senarai Bersedia, jika terdapat perubahan dalam senarai di atas:
|No
|Nama Pemain
|Umur
|Kelab
|1.
|Muhammad Shahrul Nizam Ros Hasni
|27
|Terengganu
|2.
|Muhammad Akhyar Abdul Rashid
|26
|Terengganu
|3.
|Muhammad Rahadiazli Rahalim
|24
|Terengganu
|4.
|Muhammad Safwan Mazlan
|23
|Terengganu
|5.
|Syed Muhammad Nasrulhaq Syed Bidin
|26
|Terengganu
|6.
|Ibrahim Manusi
|24
|Johor Darul Ta’zim
|7.
|Mohamadou Sumareh
|31
|Johor Darul Ta’zim
|8.
|Nathaniel Shio Hong Wan
|25
|Johor Darul Ta’zim
|9.
|Junior Eldstal
|34
|Johor Darul Ta’zim
|10.
|Kalamullah Al-Hafiz Mat Rowi
|30
|Selangor
|11.
|Shahrul Nazeem Zulpakar
|26
|Selangor
|12.
|Sikh Izhan Nazrel Sikh Azman
|23
|Selangor
|13.
|Ahmad Zikri Mohd Khalili
|23
|Selangor
|14.
|Adam Nor Azlin
|29
|KL City
|15.
|Mohammad Syamer Kutty Abba
|28
|KL City
|16.
|Ryan Edward Lambert
|27
|KL City
|17.
|Muhammad Adib Abdul Ra’op
|26
|Penang
|18.
|Jimmy Raymond
|29
|Kuching City
|19.
|Darren Lok
|34
|Sabah
|20.
|Wan Kuzain Wan Kamal
|26
|St Louis City
Skuad kebangsaan Harimau Malaya akan menjalani latihan berpusat di Kuala Lumpur dari 1 hingga 3 September 2025 sebagai persiapan menghadapi dua perlawanan antarabangsa Tier 1 yang telah dijadualkan.
Malaysia akan menentang pasukan Singapura yang kini berada di ranking dunia ke-159, pada Khamis, 4 September 2025, jam 9.00 malam di Stadium Nasional, Bukit Jalil.
Seterusnya, skuad negara akan menyambung latihan berpusat di Johor Bahru bermula 5 September 2025 sebagai persediaan menghadapi perlawanan kedua menentang pasukan ranking ke-98 dunia, Palestin yang akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri pada Isnin, 8 September 2025, jam 9.00 malam.