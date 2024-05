Indonesia head coach Shin Tae-yong has called up 22 players for the next two FIFA World Cup 2026 second round qualifying matches against Iraq and the Philippines.

Indonesia will host Iraq and the Philippines on 6 and 11 June 2024 at the Gelora Bung Karno Stadium in Jakarta.

Indonesia are currently second in Group F of the FIFA World Cup 2026 second round qualifiers with seven points from four matches.

Adi Satryo (PSIS) Ernando Ari (Persebaya) Jordi Amat (Johor Darul Takzim) Justin Hubner (Cerezo Osaka) Rizky Ridho (Persija) Muhammad Ferrari (Persija) Jay Idzes (Venezia FC) Pratama Arhan (Suwon FC) Shayne Pattyama (KAS Eupen) Sandy Walsh (KV Machelen) Asnawi Mangkualam (Port FC) Nathan Tjoe-A-On (Swansea FC) Yance Sayuri (PSM) Yacob Sayuri (PSM) Thom Haye (SC Heerenveen) Ricky Kambuaya (Dewa United) Ivar Jenner (Jong Utrecht) Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) Dimas Drajad (Persikabo 1973) Ragnar Oratmangoen (FC Groningen) Egy Maulana (Dewa United) Rafael Struick (ADO Den Haag)

