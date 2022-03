The Malaysian national team under newly-appointed head coach Kim Pan-gon is gearing up for the FAS Tri-Nations Series 2022 slated for later this month.

The Malaysians will take on the Philippines (on 23 March 2022) and Singapore (on 26 March) at the National Stadium where they will also play a friendly against club side Albirex Niigata FC two days later.

Towards that, 30 players have been selected by Pan-gon where they will start centralised training on 14 March 2022 at the National Stadium in Bukit Jalil.

MALAYSIA TRAINING SQUAD

No. NAME CLUB 1. MOHD FARIZAL MARLIAS JOHOR DARUL TA’ZIM FC 2. MUHAMMAD SYAHMI SAFARI JOHOR DARUL TA’ZIM FC 3. MOHAMAD AIDIL ZAFUAN ABD RADZAK JOHOR DARUL TA’ZIM FC 4. SHAHRUL MOHD SAAD JOHOR DARUL TA’ZIM FC 5. CORBIN-ONG LA’VERE LWARENCE JOHOR DARUL TA’ZIM FC 6. MOHAMED SYAMER KUTTY ABBA JOHOR DARUL TA’ZIM FC 7. NATHANIEL SHIO HONG WAN JOHOR DARUL TA’ZIM FC 8. MUHAMMAD NAZMI FAIZ MANSOR JOHOR DARUL TA’ZIM FC 9. SAFIQ RAHIM JOHOR DARUL TA’ZIM FC 10. ARIF AIMAN MOHD HANAPI JOHOR DARUL TA’ZIM FC 11. MUHAMMAD SAFAWI RASID JOHOR DARUL TA’ZIM FC 12. MUHAMMAD AKHYAR ABDUL RASHID JOHOR DARUL TA’ZIM FC 13. MOHAMADOU SUMAREH JOHOR DARUL TA’ZIM FC 14. MUHAMMAD RAMADHAN SAIFULLAH USMAN JOHOR DARUL TA’ZIM FC 15. MOHD KHAIRULAZHAN MOHD KHALID SELANGOR FC 16. QUENTIN CHENG JIUN-HO SELANGOR FC 17. SHARUL NAZEEM ZULPAKAR SELANGOR FC 18. MUHAMMAD RAHADIAZLI RAHALIM TERENGGANU FC 19. MOHAMAD HAKIMI ABDULLAH TERENGGANU FC 20. MOHAMAD FAISAL ABDUL HALIM TERENGGANU FC 21. KALAMULLAH AL-HAFIZ MAT ROWI PETALING JAYA CITY FC 22. KOGILESWARAN RAJ A/L MOHANA RAJ PETALING JAYA CITY FC 23. DARREN YEE DENG LOK PETALING JAYA CITY FC 24. MUHAMMAD SYAFIQ AHMAD KEDAH DARUL AMAN FC 25. DOMINIC TAN JUN JIN SABAH FC 26. KHAIR MUHAMMAD JEFRI JONES NEGERI SEMBILAN FC 27. MUHAMAD NOR AZAM ABDUL AZIH SRI PAHANG FC 28. LUQMAN HAKIM SHAMSUDIN KV KORTRIJK 29. DION-JOHAN COOLS SV ZULTE WAREGEM 30. LIRIDON KRASNIQI ODISHA FC

23 March 2022 – MALAYSIA vs PHILIPPINES at the National Stadium, Singapore at 2000hrs

26 March 2022 – SINGAPORE vs MALAYSIA at the National Stadium, Singapore at 2000hrs

28 March 2022 – ALBIREX NIIGATA FC vs MALAYSIA at the Jalan Besar Stadium at 2000hrs

