The Malaysian national team under newly-appointed head coach Kim Pan-gon is gearing up for the FAS Tri-Nations Series 2022 slated for later this month.
The Malaysians will take on the Philippines (on 23 March 2022) and Singapore (on 26 March) at the National Stadium where they will also play a friendly against club side Albirex Niigata FC two days later.
Towards that, 30 players have been selected by Pan-gon where they will start centralised training on 14 March 2022 at the National Stadium in Bukit Jalil.
MALAYSIA TRAINING SQUAD
|No.
|NAME
|CLUB
|1.
|MOHD FARIZAL MARLIAS
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|2.
|MUHAMMAD SYAHMI SAFARI
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|3.
|MOHAMAD AIDIL ZAFUAN ABD RADZAK
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|4.
|SHAHRUL MOHD SAAD
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|5.
|CORBIN-ONG LA’VERE LWARENCE
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|6.
|MOHAMED SYAMER KUTTY ABBA
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|7.
|NATHANIEL SHIO HONG WAN
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|8.
|MUHAMMAD NAZMI FAIZ MANSOR
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|9.
|SAFIQ RAHIM
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|10.
|ARIF AIMAN MOHD HANAPI
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|11.
|MUHAMMAD SAFAWI RASID
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|12.
|MUHAMMAD AKHYAR ABDUL RASHID
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|13.
|MOHAMADOU SUMAREH
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|14.
|MUHAMMAD RAMADHAN SAIFULLAH USMAN
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|15.
|MOHD KHAIRULAZHAN MOHD KHALID
|SELANGOR FC
|16.
|QUENTIN CHENG JIUN-HO
|SELANGOR FC
|17.
|SHARUL NAZEEM ZULPAKAR
|SELANGOR FC
|18.
|MUHAMMAD RAHADIAZLI RAHALIM
|TERENGGANU FC
|19.
|MOHAMAD HAKIMI ABDULLAH
|TERENGGANU FC
|20.
|MOHAMAD FAISAL ABDUL HALIM
|TERENGGANU FC
|21.
|KALAMULLAH AL-HAFIZ MAT ROWI
|PETALING JAYA CITY FC
|22.
|KOGILESWARAN RAJ A/L MOHANA RAJ
|PETALING JAYA CITY FC
|23.
|DARREN YEE DENG LOK
|PETALING JAYA CITY FC
|24.
|MUHAMMAD SYAFIQ AHMAD
|KEDAH DARUL AMAN FC
|25.
|DOMINIC TAN JUN JIN
|SABAH FC
|26.
|KHAIR MUHAMMAD JEFRI JONES
|NEGERI SEMBILAN FC
|27.
|MUHAMAD NOR AZAM ABDUL AZIH
|SRI PAHANG FC
|28.
|LUQMAN HAKIM SHAMSUDIN
|KV KORTRIJK
|29.
|DION-JOHAN COOLS
|SV ZULTE WAREGEM
|30.
|LIRIDON KRASNIQI
|ODISHA FC
23 March 2022 – MALAYSIA vs PHILIPPINES at the National Stadium, Singapore at 2000hrs
26 March 2022 – SINGAPORE vs MALAYSIA at the National Stadium, Singapore at 2000hrs
28 March 2022 – ALBIREX NIIGATA FC vs MALAYSIA at the Jalan Besar Stadium at 2000hrs
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Pictures Courtesy #FAM