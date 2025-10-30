Pemain negara, Muhd Daniel Muhd Nazari dan Wang Enxi dari China mengesahkan status sebagai juara keseluruhanmasing maisng bagi kategori lelaki dan perempuan Kejohanan Golf Srixon 100PLUS Remaja Antarabangsa 2025 yang melabuhkan tirainya hari ini.

Persaingan cukup sengit berlaku di Kelab Golf Kota Permai (KPGCC), Shah Alam dengan cuaca panas di sebelah pagi dan mendung di tengah hari terus meguji ketahanan fizikal dan mental pemain pemain pada hari terakhir.

Saingan bagi kategori lelaki A menyaksikan Muhd Danial Muhd Nazari mempamer permainan yang konsisten apabila menutup hari terakhir dengan 74 pukulan dua di atas par.

Catatan ini sudah memadai buat Danial untuk mengesahkan status sebagai juara bagi kategori lelaki A dan juara keseluruhan bagi kategori lelaki dengan catatan keseluruhan 219 pukulan tiga di atas par.

“Ianya berhasil seperti yang saya katakan semalam dan pada masa yang sama saya bersaing sengit dengan rakan sepasukan. Kedudukan kami terikat selepas bermain 10 lubang tetapi saya kembali didepan sehingga ke lubang terakhir.

“Kemenangan ini amat bermakna untuk saya dan ini adalah trofi kedua pada tahun ini, sesuatu yang pastinya saya akan hargai,”kata Danial

Tambahnya lagi, menerusi Program Pembangunan Remaja Kebangsaan (NJDP) dibawah Persatua Golf Malaysia (MGA) nyata membantu Danial untuk mempertingkatkan lagi kemahirannya.

“Program NJDP banyak membantu pemain pemain untuk meningkatkan permainan dan beraksi di kejohanan antarabangsa selain memberi pendedahan kepada pemain. Saya juga banyak meningkat kerana NJDP memberi saya peluang untuk bermain dengan pemain pemain berkualiti,” katanya lagi

Di tempat kedua, pemain Korea Selatan Woosung Sun yang menamatkan saingan dengan catatan keseluruhan 223 pukulan tujuh di atas par diikuti seorang lagi pemain negara, Felix Gan Yong Jun yang mengumpul 227 pukulan keseluruhan.

Bagi kategori lelaki B, pemain dari Thailand, Thitiwat Piturongkapituk muncul juara selepas mengumpul 225 pukulan keseluruhan diikuti wakil negara, Muhd Afham Othman kedua dengan 230 pukulan manakala tempat ketiga menjadi milik Maru Choi dari Korea Selatan dengan catatan 236 pukulan.

Sementara bagi saingan perempuan kategori A, pemain negara, Nur Batrisyia Balqis Abdul Ghani dinobat sebagai juara selepas mengumpul 225 pukulan keseluruhan, sembilan di atas par.

Hari terakhir, Batrisyia mencatat 73 pukulan satu di atas par.

Beliau mengatasi dua lagi pemain negara, Ngo Yi Belle dan Jamie Tan Huan Ying yang berkongsi catatan 226 pukulan keseluruhan sekaligus berpuas hati dikedudukan kedua dan ketiga

“Saya rasa hari pertama tidak memahami selok belok lapangan tetapi hari kedua saya sudah memahami cara untuk bermain di lapangan ini.

“Bagi saya, kebanyakkannya ketika chipping dan putting. Jika gagal untuk membaca lapangan dengan baik, anda akan berdepan tekanan untuk melakukan pukulan,”kata Batrisyia.

Namun, Batrisyia gagal untuk meletakkan namanya sebagai juara keseluruhan kerana dipisahkan satu pukulan di belakang juara kategori Perempuan B, Wang Enxi dari China.

Wang Enxi menutup hari terakhir dengan catatan 74 pukulan dua di atas par sekaligus menutup saingan kejohanan selepas tiga pusingan dengan catatan keseluruhan 224 pukulan lapan di atas par.

“Saya gembira dengan keputusan yang telah dilakukan. Kelab Golf Kota Permai merupakan lapangan yang cantik dan mencabar.

“Saya kecewa dengan permainan di hari kedua kerana tidak mencatatkan pukulan dengan baik tetapi hari ini saya gembira kerana berjaya perbaiki catatan pukulan.

“Kemenangan ini menjadi bukti kerja keras yang telah saya lakukan dan usaha saya tampak telah membuahkan hasil,” kata Wang Enxi.

TAMAT

Keputusan

Kategori Lelaki A

MUHAMMAD DANIAL MUHAMMAD NAZARI 74 71 74 – 219 WOOSUNG SUN 74 74 75 – 223 FELIX GAN YONG SU 79 74 74 – 227 AMMAR AIMAN B. MOHD FAUZI 79 73 77 – 229 LIU ZONGHAN 80 78 72 – 230



Kategori Perempuan A

NUR BATRISYIA BALQIS BT. ABDUL GHANI 82 70 73 – 225 NGO YI BELLE 74 76 76 – 226 JAMIE TAN HUAN YING 76 74 76 – 226 AYESHA GUPTA 76 80 72 – 228 HIROKA YAMAMOTO 79 81 81 – 241 6.

Kategori Lelaki B

Thitiwat Piturongkapituk 75 72 78 – 225 MUHD AFHAM OTHMAn 75 78 77 – 230 MARU CHOI 77 80 79 – 236 Ngo Thanh Son 74 76 86 – 236 BAE JINHYUK 80 80 78 – 238

Kategori Perempuan B

Wang Enxi. 72 78 74 – 224 Park Kyoungwon 76 76 75 – 227 Jame Sim 76 76 76 – 228 Nur Lyana Yasmin Ruzkinain 77 76 76 – 229 NGUYEN BAO CHAU 77 78 75 – 230

