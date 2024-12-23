（吉隆坡 23 日讯大马首屈一指的等渗饮料100PLUS与大马羽总 (BAM) 已将长达二十年的合作关系再延长四年至2028年。100PLUS和大马羽总于2003 年签署了第一份赞助协议，此后一直是合作伙伴。

与之前的协议一样，100PLUS 将继续担任 大马羽总的比赛和活动（包括大马公开赛和大马大师赛）以及国家队的官方饮料合作伙伴。

100PLUS也一直是青少年发展的坚定倡导者，多年来一直是100PLUS国家青少年巡回赛的冠名赞助商。它已更名为青少年精英巡回赛，100PLUS仍旧是联合冠名赞助商。100PLUS全国 U12和U16州际锦标赛将是100PLUS将继续支持的另一项重要发展活动。

“我们很高兴能与大马羽总继续合作四年。在过去的20年里，我们一直保持着良好的关系，我们很高兴能将这种关系延续到2028年。”

星狮（F&N）饮料营销私人有限公司首席营销官梁慧燕女士说，“当我们第一次与大马羽总合作时，我们的目的是为大马羽毛球运动在世界舞台上取得成功做出贡献。我们希望看到我们的球员赢得包括世界锦标赛和奥运会在内的顶级赛事。”



梁慧燕在今天的新闻发布会上宣布与大马羽总的合作关系将进一步延长。出席活动的有大马羽总代理主席拿督苏巴马廉、F&N 饮料营销有限公司董事总经理 Jordan Ng 、大马羽总秘书长拿督吴志强、梁慧燕以及大马羽总和 100PLUS 的官员。 梁慧燕强调，100PLUS 致力于青少年发展，并很高兴继续支持这些计划。

“我们在这段漫长的时间里，见证了球员从青少年组发展到成年组。一些球员在全球舞台上取得了令人瞩目的成绩，包括赢得世界羽联巡回赛和世界锦标赛。”

为了进一步鼓励和激励国家球员，100PLUS签下了其中几位作为品牌大使。前世界冠军谢定峰与苏伟译、陈康乐与蒂娜、陈堂杰与杜颐沩等现役大马羽总球员都是100PLUS品牌大使。大马第一单打李梓嘉也获得了 100PLUS 的赞助。

“我们很高兴并期待在未来四年与拿督苏巴马廉及其团队合作。我还要对丹斯里拿督斯里诺扎-扎卡里亚多年来的建议和支持表示感谢”。

作为合作的一部分，100PLUS 将提供饮料给大马羽毛球运动员，以及参加大马羽总组织的国际赛事（如大马公开赛和大马大师赛）的选手。100PLUS是选手们的理想饮料，他们希望在这些比赛中获得最高奖项，从而实现巅峰表现。

大马羽总代理主席拿督苏巴马廉对双方的持续合作表示感谢，并强调了合作的重要性。“培养世界级球员需要付出巨大的代价，但有了像100PLUS这样的赞助商的坚定支持，我们可以继续投资于球员的发展，重新夺回大马在国际羽坛的一席之地。此次合作体现了我们对大马羽毛球未来的共同愿景”。

除大马羽总和品牌大使外，100PLUS 还继续赞助大马国家体育理事会和大马足球协会，并与SAM密切合作，举办著名的年度大马体育撰稿人协会（SAM）-100PLUS颁奖典礼。

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