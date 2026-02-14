100PLUS, dengan kerjasama Majlis Sukan Negara Malaysia (MSN) dan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan (YAKEB), telah menganjurkan program ziarah kasih bekas atlet negara sempena dengan sambutan Tahun Baharu Cina 2026.

Program yang memasuki tahun ketiga diadakan di sekitar Lembah Klang ini bertujuan menyampaikan sumbangan serta ‘ang pow’ kepada tujuh bekas atlet yang pernah mengharumkan nama Malaysia di persada kebangsaan dan antarabangsa.

Program ini dihadiri Pengurus Pengurusan Acara dan Penajaan, F&N, Muhd Fauzi Ahmad, Pengerusi YAKEB, Datuk Ahmad Shapawi Ismail dan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara (MSN), En Jefri Ngadirin.

Tujuh bekas atlet yang menerima sumbangan ini adalah Sunny Leong (bola keranjang & tenpin boling), Ringo Wang Chee Ming (tenpin boling), Cheok Kon Fatt (para powerlifting), Bah Chui Mei (boling padang), Tan Tai Fatt (ragbi), Ng Mun Keai (bolasepak) dan Fong Chein Wai (karate).

Kerjasama strategik bersama rakan korporat diantara 100PLUS, MSN dan YAKEB nyata penting dalam memastikan kebajikan atlet sentiasa terbela dan merupakan satu usaha murni yang mencerminkan semangat perpaduan dan keprihatinan masyarakat Malaysia.

Program ini juga selari dengan semangat Tahun Baharu Cina yang menekankan nilai kekeluargaan, kesejahteraan dan penghargaan terhadap bekas atlet negara.

