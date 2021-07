Between 22 July and 7 August, the Tokyo 2020 men’s Olympic football tournament will take place in Japan. These are the squads that will take part in the competition.

Group A

Japan

Goalkeepers: OSAKO Keisuke, TANI Kosei

Defenders: YOSHIDA Maya, SAKAI Hiroki, ITAKURA Ko, NAKAYAMA Yuta, HATATE Reo, TOMIYASU Takehiro, HASHIOKA Daiki

Midfielders: ENDO Wataru, SOMA Yuki, MIYOSHI Koji, MITOMA Kaoru, DOAN Ritsu, TANAKA Ao, KUBO Takefusa

Forwards: MAEDA Daizen, UEDA Ayase

Alternates: SUZUKI Zion, MACHIDA Koki, SEKO Ayumu, HAYASHI Daiki

France

Goalkeepers: Paul Bernardoni, Gautier Larsonneur

Defenders: Benoit Badiashile, Anthony Caci, Pierre Kalulu, Clement Michelin, William Saliba, Malang Sarr

Midfielders: Eduardo Camavinga, Maxence Caqueret, Jonathan Ikone, Teji Savanier, Florian Thauvin, Lucas Tousart

Forwards: Andre-Pierre Gignac, Amine Gouiri, Randal Kolo Muani, Arnaud Nordin

Group B

New Zealand

Goalkeepers: Michael Woud, Jamie Searle

Defenders: Michael Boxall, Liberato Cacace, Callan Elliot, Dane Ingram, Nando Pijnaker, Winston Reid, George Stanger

Midfielders: Joe Bell, Clayton Lewis, Marko Stamenic, Gianni Stensness

Forwards: Joey Champness, Elijah Just, Callum McCowatt, Ben Waine, Chris Wood

Republic of Korea

Goalkeepers: Song Bum-keun, Ahn Joon-soo

Defenders: Lee You-hyeon, Jeong Tae-wook, Kim Jae-woo, Kim Jin-ya, Seol Young-woo, Kim Min-jae

Midfielders: Jeong Seung-won, Kim Dong-hyun, Lee Dong-gyeong, Won Du-jae, Lee Kang-in

Forwards: Lee Dong-jun, Um Won-sang, Song Min-kyu, Kwon Chang-hoon, Hwang Ui-jo

Group C

Spain

Goalkeepers: Alex Dominguez, Alvaro Fernandes, Unai Simon

Defenders: Eric Garcia, Juan Miranda, Oscar Mingueza, Oscar Gil, Pau Torres, Jesus Vallejo

Midfielders: Pedri, Bryan Gil, Martin Zubimendi, Marc Cucurella, Jon Moncayola, Dani Olmo, Carlos Soler, Dani Ceballos, Mikel Merino, Marco Asensio

Forwards: Javi Puado, Rafa Mir, Mikel Oyarzabal

Argentina

Goalkeepers: Joaquin Blazquez, Lautaro Morales, Jeremías Ledesma

Defenders: Hernan de la Fuente, Marcelo Herrera, Nehuen Perez, Leonel Mosevich, Facundo Medina, Francisco Ortega, Claudio Bravo

Midfielders: Fausto Vera, Santiago Colombatto, Tomas Belmonte, Martin Payero, Fernando Valenzuela, Thiago Almada, Esequiel Barco

Forwards: Pedro de la Vega, Alexis Mac Allister, Agustin Urzi, Adolfo Gaich, Ezequiel Ponce

Australia

Goalkeepers: Tom Glover, Ashley Maynard-Brewer

Defenders: Nathaniel Atkinson, Thomas Deng, Joel King, Kye Rowles, Harry Souttar, Rulon Tongyik

Midfielders: Keanu Baccus, Denis Genreau, Riley McGree, Connor Metcalfe, Dylan Pierias, Caleb Watts

Forwards: Daniel Arzani, Nicholas D’Agostino, Mitchell Duke, Reno Piscopo

Group D

Brazil

Goalkeepers: Brenno, Santos

Defenders: Nino, Gabriel, Guilherme Arana, Gabriel Menino, Dani Alves, Diego Carlos

Midfielders: Matheus Henrique, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Gerson, Claudinho

Forwards: Paulinho, Matheus Cunha, Antony, Pedro, Malcom

Saudi Arabia

Goalkeepers: Zaid Al-Bawardi, Mohammed Al Rubaie, Amin Bukhari

Defenders: Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Khalifah Al-Dawsari, Khalid Al-Dubaysh, Yasser Al-Shahrani, Hamad Al-Yami, Abdullah Hassoun, Abdulbasit Hindi

Midfielders: Turki Al-Ammar, Salem Al-Dawsari, Salman Al-Faraj, Khalid Al-Ghannam, Ali Al-Hassan, Ayman Al-Khulaif, Sami Al-Najei, Nasser Al-Omran, Mukhtar Ali, Abdulrahman Ghareeb, Ayman Yahya

Forwards: Abdullah Al-Hamdan, Abdulrahman Al-Yami

Squads yet to be announced

Group A: South Africa and Mexico

Group B: Honduras and Romania

Group C: Egypt

Group D: Germany and Côte d’Ivoire

TOKYO2020

