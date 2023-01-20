RCS Sport have announced the list of teams that will participate in the 106th Giro d’Italia (6 – 28 May 2023).

18 UCI WorldTeams, 4 wild cards (22 teams of 8 riders each).

18 UCI WorldTeams

  • AG2R CITROEN TEAM
  • ALPECIN-DECEUNINCK
  • ASTANA QAZAQSTAN TEAM
  • BAHRAIN VICTORIOUS
  • BORA – HANSGROHE
  • COFIDIS
  • EF EDUCATION – EASYPOST
  • GROUPAMA – FDJ
  • INEOS GRENADIERS
  • INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY
  • JUMBO-VISMA
  • MOVISTAR TEAM
  • SOUDAL QUICK-STEP
  • TEAM ARKEA – SAMSIC
  • TEAM DSM
  • TEAM JAYCO ALULA
  • TREK – SEGAFREDO
  • UAE TEAM EMIRATES

4 wild cards

  • EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
  • GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÉ
  • ISRAEL – PREMIER TECH
  • TEAM CORRATEC
- Advertisement -

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR