RCS Sport have announced the list of teams that will participate in the 106th Giro d’Italia (6 – 28 May 2023).

18 UCI WorldTeams, 4 wild cards (22 teams of 8 riders each).

18 UCI WorldTeams

AG2R CITROEN TEAM

ALPECIN-DECEUNINCK

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

BORA – HANSGROHE

COFIDIS

EF EDUCATION – EASYPOST

GROUPAMA – FDJ

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY

JUMBO-VISMA

MOVISTAR TEAM

SOUDAL QUICK-STEP

TEAM ARKEA – SAMSIC

TEAM DSM

TEAM JAYCO ALULA

TREK – SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES

4 wild cards