RCS Sport have announced the list of teams that will participate in the 106th Giro d’Italia (6 – 28 May 2023).
18 UCI WorldTeams, 4 wild cards (22 teams of 8 riders each).
18 UCI WorldTeams
- AG2R CITROEN TEAM
- ALPECIN-DECEUNINCK
- ASTANA QAZAQSTAN TEAM
- BAHRAIN VICTORIOUS
- BORA – HANSGROHE
- COFIDIS
- EF EDUCATION – EASYPOST
- GROUPAMA – FDJ
- INEOS GRENADIERS
- INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY
- JUMBO-VISMA
- MOVISTAR TEAM
- SOUDAL QUICK-STEP
- TEAM ARKEA – SAMSIC
- TEAM DSM
- TEAM JAYCO ALULA
- TREK – SEGAFREDO
- UAE TEAM EMIRATES
4 wild cards
- EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
- GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÉ
- ISRAEL – PREMIER TECH
- TEAM CORRATEC