National Men’s Doubles Teo Ee Yi-Ong Yew Sin are officially sponsored by Li-Ning Malaysia, kick-starting their 2020 badminton journey with a bang.

The world No. 19 pair Teo Ee Yi-Ong Yew Sin were set to leave the national team set-up officially on 31st Jan 2020. Today, they have found themselves a 2-year sponsorship with Sunlight Group (Li-Ning sole distributor in South East Asia).

With this sponsorship, they will be part of Li-Ning team alongside Olympics 2016 silver medallists Chan Peng Soon-Goh Liu Ying and Asian Games Men’s Doubles Champion Tan Boon Heong, SEA Games Women’s Doubles Champion Woon Khe Wei and Men’s Singles Player Iskandar Zulkarnain Zainuddin.

Teo Ee Yi: Welcoming new challenges

During the signing ceremony, Teo expressed that leaving BAM is a challenge to himself to do his best and prepare himself for future challenges.

“We would like to thank Li-Ning and Sportsclick (subsidiary under Sunlight Group) for believing in us. We will be participating in the upcoming tournaments in Indonesia and Thailand.”

Currently, Teo Ee Yi and Ong Yew Sin are competing at the Malaysia Masters 2020 and are the first Men’s Doubles to enter the Quarter Finals.

Present at the signing ceremony are Sunlight Group Managing Director Mr. Soh Siew San, Sunlight Group General Manager, Mr. Simon Soh, Sunlight Group Brand Manager, Ms. Teoh Yann Ling and Sportsclick.my Manager, Mr. Ivan Tham.

UPACARA PENAJAAN RASMI: PERJALANAN BARU UNTUK PASANGAN TEO-ONG

Pasangan beregu lelaki badminton Teo Ee Yi-Ong Yew Sin telah ditaja secara rasmi oleh Li-Ning Malaysia, memulakan perjalanan tahun 2020 badminton mereka dengan penuh ke

Pasangan dunia No. 19, Teo Ee Yi-Ong Yew Sin meninggalkan pasukan negara secara rasmi pada 31 Januari 2020. Hari ini, mereka telah mendapati tajaan 2 tahun dengan Kumpulan Sunlight (pengedar Utama Li-Ning di Asia Tenggara).

Dengan penajaan ini, mereka akan menjadi sebahagian daripada pasukan Li-Ning di samping pasangan perak Olimpik 2016 Chan Peng Soon-Goh Liu Ying dan juara pasangan beregu lelaki Sukan Asia Tan Boon Heong, juara beregu wanita Sukan SEA Woon Khe Wei dan pemain perseorangan Lelaki Iskandar Zulkarnain Zainuddin .

Teo Ee Yi: Menyambut cabaran baru

Semasa majlis menandatangani penajaan, Teo menyatakan bahawa perpisahannya daripada BAM adalah satu cabaran untuk dirinya sendiri untuk melakukan yang terbaik dan mempersiapkan diri untuk cabaran masa depan.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Li-Ning dan Sportsclick (anak syarikat di bawah Kumpulan Sunlight) kerana mempercayai kami. Kami akan mengambil bahagian dalam kejohanan yang akan datang di Indonesia dan Thailand. “

Pada masa ini, Teo Ee Yi dan Ong Yew Sin bersaing di Malaysia Masters 2020 dan merupakan pasangan beregu lelaki yang pertama untuk memasuki pusingan suku akhir.

Turut berhadir pada majlis menandatangani penajaan ialah Pengarah Urusan Kumpulan Sunlight, Encik Soh Siew San, Pengurus Besar Kumpulan Sunlight, Encik Simon Soh, Pengurus Jenama Kumpulan Sunlight, Cik Teoh Yann Ling dan Pengurus Sportsclick.my, En.Ivan Tham.