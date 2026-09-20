Timor-Leste have announced the squad that will compete in the inaugural FIFA ASEAN Cup 2026.
The Timorese have been placed in Group B of Division Two of the FIFA ASEAN Cup 2026, where they will be up against Cambodia and Myanmar.
Host Hong Kong (China) are in Group A against Laos and Brunei Darussalam.
Timor-Leste will open their campaign against Myanmar on 24 September 2026 at the Mongkok Stadium.
TIMOR LESTE NATIONAL TEAM
Dylan Jose Niski — Western City Rangers (Australia)
Egidio L. C. X. de Oliveira — Karketu Dili FC
Alexandre O. Lima Quintao — Santa Cruz FC
Joao M. de J. Varudo Afonso — AD Bobadelense (Portugal)
Eric Tomas Tam Silva — CD Sesimbra (Portugal)
Jakson M. P. Fowler — Valentine FC (Australia)
Ryan Harris Jom — Canterbury Bankstown (Australia)
Anizo Correia — AD Santo António FC
Juvito Moniz — Santa Cruz FC
Luis Figo P. Ribeiro — AD Santo António FC
Liam F. Farrugia — Naxxar Lions FC (Malta)
Santiago X. J. da Costa — Karketu Dili FC
Claudio Gomes Osorio — Elvas SAD (Portugal)
Tristan Xavi Arrarte — Western Sydney Wanderers FC (Australia)
Palomito A. C. Ribeiro — AD Santo António FC
Vabio Cannavaro — Kamen Podbablje (Croatia)
Oatnasio da Silva Guterres — Portadown FC (Northern Ireland)
Zion Plinio D. Bessie Cruz — Free Agent
Alexandro B. Corsino Lemos — Karketu Dili FC
Olagar F. Malik Xavier — AD Santo António FC
Paulo D. Gali da C. Freitas — Madura United (Indonesia)
Zenivio M. Gostavo C. Mota Um — Damansara United (Malaysia)
Joao Pedro da S. Freitas — Kuching FC (Malaysia)
#AFF
Graphic Courtesy #FFTL