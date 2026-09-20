Timor-Leste have announced the squad that will compete in the inaugural FIFA ASEAN Cup 2026.

The Timorese have been placed in Group B of Division Two of the FIFA ASEAN Cup 2026, where they will be up against Cambodia and Myanmar.

Host Hong Kong (China) are in Group A against Laos and Brunei Darussalam.

Timor-Leste will open their campaign against Myanmar on 24 September 2026 at the Mongkok Stadium.

TIMOR LESTE NATIONAL TEAM

Dylan Jose Niski — Western City Rangers (Australia)

Egidio L. C. X. de Oliveira — Karketu Dili FC

Alexandre O. Lima Quintao — Santa Cruz FC

Joao M. de J. Varudo Afonso — AD Bobadelense (Portugal)

Eric Tomas Tam Silva — CD Sesimbra (Portugal)

Jakson M. P. Fowler — Valentine FC (Australia)

Ryan Harris Jom — Canterbury Bankstown (Australia)

Anizo Correia — AD Santo António FC

Juvito Moniz — Santa Cruz FC

Luis Figo P. Ribeiro — AD Santo António FC

Liam F. Farrugia — Naxxar Lions FC (Malta)

Santiago X. J. da Costa — Karketu Dili FC

Claudio Gomes Osorio — Elvas SAD (Portugal)

Tristan Xavi Arrarte — Western Sydney Wanderers FC (Australia)

Palomito A. C. Ribeiro — AD Santo António FC

Vabio Cannavaro — Kamen Podbablje (Croatia)

Oatnasio da Silva Guterres — Portadown FC (Northern Ireland)

Zion Plinio D. Bessie Cruz — Free Agent

Alexandro B. Corsino Lemos — Karketu Dili FC

Olagar F. Malik Xavier — AD Santo António FC

Paulo D. Gali da C. Freitas — Madura United (Indonesia)

Zenivio M. Gostavo C. Mota Um — Damansara United (Malaysia)

Joao Pedro da S. Freitas — Kuching FC (Malaysia)

#AFF

Graphic Courtesy #FFTL

- Advertisement -

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR