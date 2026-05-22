Pemain tengah Buriram United FC, Kenny Dougall berharap dapat mengelakkan drama seperti yang berlaku pada final Kejohanan Kelab ASEAN Shopee Cup™ musim lalu ketika juara bertahan itu memburu kejuaraan berturut-turut dalam aksi final timbal balik menentang Selangor FC pada hari Rabu.

Kedua-dua pasukan akan bertemu sekali lagi di Stadium Buriram minggu depan dengan skuad kendalian Mark Jackson membawa kelebihan agregat 1-0 selepas aksi pertama di Stadium MBPJ, apabila tandukan minit ke-25 Suphanat Mueanta menghadiahkan kemenangan tipis buat kelab Thailand itu.

“Ia perlawanan yang sukar hingga ke penghujung, tetapi aksi di tempat lawan kami untuk musim ini sudah selesai,” kata Dougall. “Jika dibandingkan dengan musim lalu, kami berada dalam kedudukan yang lebih baik daripada segi perlawanan kedua final. Itu sesuatu yang positif. Kami tahu di laman sendiri kami sangat kuat, jadi daripada segi keputusan kami sangat gembira.”

Buriram United menjulang kejuaraan sulung Shopee Cup™ dalam suasana penuh dramatik 12 bulan lalu apabila menewaskan Công An Hà Nội 3-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat dengan agregat mendebarkan 5-5 sepanjang dua perlawanan final.

Kedua-dua pasukan terikat 2-2 dalam aksi pertama di Hanoi dan Buriram United memerlukan sepakan percuma saat akhir yang menakjubkan daripada Lucas Crispim untuk mengheret perlawanan ke masa tambahan, sebelum kedua-dua pasukan sekali lagi menjaringkan gol dan penjaga gol Chatchai Bootprom muncul wira dalam penentuan penalti.

“Itulah yang menjadikan bola sepak istimewa, perlawanan seperti itu,” kata Dougall. “Apabila anda berjaya menang dalam situasi seperti itu, ia sentiasa menjadi sesuatu yang istimewa. Tetapi kali ini kami mahu tiada drama, kemenangan yang lebih mudah di laman sendiri untuk memastikan kejuaraan berturut-turut. Itulah yang kami mahukan.”

Pemain berusia 33 tahun itu turut teruja untuk bermain aksi kedua di gelanggang sendiri selain menikmati tempoh seminggu untuk membuat persiapan kerana Buriram United memperoleh rehat hujung minggu yang jarang dinikmati susulan penyingkiran mereka daripada Thai League Cup.

“Kami pulang dengan kemenangan 1-0 jadi kami gembira dengan keputusan itu dan kami kembali ke tempat sendiri dengan keadaan yang lebih biasa buat kami, termasuk padang dan rumput yang lebih kami biasa gunakan,” katanya. “Rumput di Selangor dan beberapa padang di Malaysia boleh menjadikan permainan agak sukar.

“Kami bertahan dengan baik di kawasan kotak penalti, sudah tentu mereka pasukan yang bagus dan berjaya mencipta beberapa masalah buat kami. Kami perlu mencari jalan untuk menyelesaikannya dan mendapatkan satu lagi kemenangan minggu depan.

“Kami adalah pasukan yang beraksi jauh dalam banyak pertandingan dan itu menjadikan jadual sangat padat, jadi dapat seminggu di antara perlawanan memang sesuatu yang bagus. Itu jarang berlaku buat kami. Kami boleh membuat persiapan sepenuhnya untuk aksi kedua.” – aseanutdfc.com

