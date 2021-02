Pemain naturalisasi negara, Mohamadou Sumareh sah menyarung jersi sekaligus menjadi pemain untuk gergasi Liga Malaysia, Johor Daruk Takzim.

Pengumuman mengenai statusnya dibuat menerusi entri video oleh Johor Southern Tigers hari ini.

Video tersebut memaparkan ketibaan Sumareh untuk menandatangani kontrak bersama JDT, namun tiada perincian disiarkan tentang tempoh kontraknya bersama kelab itu.

"Driver, please take me to the best club in Malaysia."

Welcome to the Home of Champions, Sumareh! ❤️💙#MohamadouSumareh#NewSigning#LuaskanKuasamuJohor pic.twitter.com/H4dBY5Llb4

