Berikut senarai nama 26 pemain yang dipanggil oleh ketua jurulatih interim kebangsaan, Tan Cheng Hoe ke kem latihan pusat skuad Harimau Malaya bermula Rabu, 15 Julai 2026 bagi menghadapi Piala Hyundai ASEAN 2026 dari 24 Julai hingga 26 Ogos 2026.

Untuk makluman, barisan pemain ini dipilih selepas penilaian dan penelitian panjang dibuat oleh Tan Cheng Hoe sebelum beliau akhirnya dapat memuktamadkan senarai penuh pemain untuk dihantar ke Persekutuan Bola Sepak ASEAN (AFF) pada tarikh akhir pendaftaran, semalam (Jumaat, 10 Julai 2026) dan seterusnya mengumumkannya, hari ini.

Beliau menghadapi satu situasi sukar dalam menyediakan pasukan bagi menghadapi Piala Hyundai ASEAN 2026 ini kerana seperti yang semua sedia maklum, kejohanan ini berlangsung di luar Kalendar Perlawanan Antarabangsa FIFA dan juga ketika kelab-kelab yang beraksi dalam saingan Liga Super 2026-2027 baru saja memulakan latihan pramusim masing-masing.

Bagaimanapun, barisan 26 pemain yang dipanggil Tan Cheng Hoe ini tetap akan melakukan persiapan bermula pada Rabu, 15 Julai 2026 dengan tempoh masa lapan hari latihan akan dimanfaatkan sepenuhnya sebelum mereka berlepas ke Yangon, Myanmar pada Khamis, 23 Julai 2026 bagi menghadapi perlawanan pertama Kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Thuwunna pada Sabtu, 25 Julai 2026.

Kemudian skuad Harimau Malaya akan terbang pulang ke tanah air bagi perlawanan kedua menentang Laos di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Cheras pada Selasa, 28 Julai 2026.

Seterusnya skuad Harimau Malaya akan ke Bangkok, Thailand pula bagi menghadapi perlawanan ketiga menentang Thailand di Stadium Rajamangala pada Sabtu, 1 Ogos 2026.

Tidak beraksi pada hari perlawanan keempat pada Selasa, 4 Ogos 2026, skuad Harimau Malaya bakal melengkapkan aksi Kumpulan B menentang Filipina di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Cheras pada Sabtu, 8 Ogos 2026.

Dua pasukan teratas Kumpulan A dan B akan mara ke saingan separuh akhir yang berlangsung secara timbal balik pada 15/16 Ogos dan 18/19 Ogos 2026, disusuli aksi final juga secara timbal balik pada Sabtu, 22 Ogos 2026 dan Rabu, 26 Ogos 2026.

BIL NAMA UMUR KELAB 1. MOHAMADOU SUMAREH 32 JOHOR DARUL TA’ZIM 2. IBRAHIM MANUSI 25 JOHOR DARUL TA’ZIM 3. DARYL SHAM GEORGE 24 JOHOR DARUL TA’ZIM II 4. PAVITHRAN GUNALAN 21 JOHOR DARUL TA’ZIM II 5. ZIAD EL BASHEER NORISHAM 23 JOHOR DARUL TA’ZIM II 6. ALIF AHMAD 23 JOHOR DARUL TA’ZIM II 7. FARIS DANISH ASRUL 20 JOHOR DARUL TA’ZIM II 8. HAZIQ AIMAN ESA 21 JOHOR DARUL TA’ZIM II 9. PAULO JOSUE 37 KUALA LUMPUR CITY FC 10. ZHAFRI YAHYA 32 KUALA LUMPUR CITY FC 11. FAZRUL AMIR ZAMAN 26 KUALA LUMPUR CITY FC 12. JIMMY RAYMOND 30 KUCHING CITY FC 13. RODNEY CELVIN AKWENSIVIE 30 KUCHING CITY FC 14. RAHADIAZLI RAHALIM 25 TERENGGANU FC 15. UBAIDULLAH SHAMSUL FAZILI 23 TERENGGANU FC 16. AZRI GHANI 27 NEGERI SEMBILAN FC 17. RUVENTHIRAN VENGADESAN 25 MELAKA FC 18. ALIFF HAIQAL LOKMAN HAKIM LAU 26 PENANG FC 19. DOMINIC TAN 29 SABAH FC 20. ENDRICK DOS SANTOS 31 <TBA> 21. ENGKU SHAKIR ENGKU YACOB 28 <TBA> 22. SYAFIQ AHMAD 31 <TBA> 23. SERGIO AGUERO 32 <TBA> 24. HADI FAYYADH ABDUL RAZAK 26 VENCEDOR MIE UNITED 25. RICHARD CHIN 24 ROSS COUNTY FC 26. WAN KUZAIN WAN AHMAD KAMAL 28 SPORTING JAX

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