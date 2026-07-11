Berikut senarai nama 26 pemain yang dipanggil oleh ketua jurulatih interim kebangsaan, Tan Cheng Hoe ke kem latihan pusat skuad Harimau Malaya bermula Rabu, 15 Julai 2026 bagi menghadapi Piala Hyundai ASEAN 2026 dari 24 Julai hingga 26 Ogos 2026.

Untuk makluman, barisan pemain ini dipilih selepas penilaian dan penelitian panjang dibuat oleh Tan Cheng Hoe sebelum beliau akhirnya dapat memuktamadkan senarai penuh pemain untuk dihantar ke Persekutuan Bola Sepak ASEAN (AFF) pada tarikh akhir pendaftaran, semalam (Jumaat, 10 Julai 2026) dan seterusnya mengumumkannya, hari ini.

Beliau menghadapi satu situasi sukar dalam menyediakan pasukan bagi menghadapi Piala Hyundai ASEAN 2026 ini kerana seperti yang semua sedia maklum, kejohanan ini berlangsung di luar Kalendar Perlawanan Antarabangsa FIFA dan juga ketika kelab-kelab yang beraksi dalam saingan Liga Super 2026-2027 baru saja memulakan latihan pramusim masing-masing.

Bagaimanapun, barisan 26 pemain yang dipanggil Tan Cheng Hoe ini tetap akan melakukan persiapan bermula pada Rabu, 15 Julai 2026 dengan tempoh masa lapan hari latihan akan dimanfaatkan sepenuhnya sebelum mereka berlepas ke Yangon, Myanmar pada Khamis, 23 Julai 2026 bagi menghadapi perlawanan pertama Kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Thuwunna pada Sabtu, 25 Julai 2026.

Kemudian skuad Harimau Malaya akan terbang pulang ke tanah air bagi perlawanan kedua menentang Laos di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Cheras pada Selasa, 28 Julai 2026.

Seterusnya skuad Harimau Malaya akan ke Bangkok, Thailand pula bagi menghadapi perlawanan ketiga menentang Thailand di Stadium Rajamangala pada Sabtu, 1 Ogos 2026.

Tidak beraksi pada hari perlawanan keempat pada Selasa, 4 Ogos 2026, skuad Harimau Malaya bakal melengkapkan aksi Kumpulan B menentang Filipina di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Cheras pada Sabtu, 8 Ogos 2026.

Dua pasukan teratas Kumpulan A dan B akan mara ke saingan separuh akhir yang berlangsung secara timbal balik pada 15/16 Ogos dan 18/19 Ogos 2026, disusuli aksi final juga secara timbal balik pada Sabtu, 22 Ogos 2026 dan Rabu, 26 Ogos 2026.

BILNAMAUMURKELAB
1.MOHAMADOU SUMAREH32JOHOR DARUL TA’ZIM
2.IBRAHIM MANUSI25JOHOR DARUL TA’ZIM
3.DARYL SHAM GEORGE24JOHOR DARUL TA’ZIM II
4.PAVITHRAN GUNALAN21JOHOR DARUL TA’ZIM II
5.ZIAD EL BASHEER NORISHAM23JOHOR DARUL TA’ZIM II
6.ALIF AHMAD23JOHOR DARUL TA’ZIM II
7.FARIS DANISH ASRUL20JOHOR DARUL TA’ZIM II
8.HAZIQ AIMAN ESA21JOHOR DARUL TA’ZIM II
9.PAULO JOSUE37KUALA LUMPUR CITY FC
10.ZHAFRI YAHYA32KUALA LUMPUR CITY FC
11.FAZRUL AMIR ZAMAN26KUALA LUMPUR CITY FC
12.JIMMY RAYMOND30KUCHING CITY FC
13.RODNEY CELVIN AKWENSIVIE30KUCHING CITY FC
14.RAHADIAZLI RAHALIM25TERENGGANU FC
15.UBAIDULLAH SHAMSUL FAZILI23TERENGGANU FC
16.AZRI GHANI27NEGERI SEMBILAN FC
17.RUVENTHIRAN VENGADESAN25MELAKA FC
18.ALIFF HAIQAL LOKMAN HAKIM LAU26PENANG FC
19.DOMINIC TAN29SABAH FC
20.ENDRICK DOS SANTOS31<TBA>
21.ENGKU SHAKIR ENGKU YACOB28<TBA>
22.SYAFIQ AHMAD31<TBA>
23.SERGIO AGUERO32<TBA>
24.HADI FAYYADH ABDUL RAZAK26VENCEDOR MIE UNITED
25.RICHARD CHIN24ROSS COUNTY FC
26.WAN KUZAIN WAN AHMAD KAMAL28SPORTING JAX
- Advertisement -

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR