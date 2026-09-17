Dato’ Ab Ghani Hassan telah dipilih sebagai Presiden baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) selepas memperoleh 20 daripada 25 undi dalam Mesyuarat Majlis Luar Biasa pagi ini.

Ab Ghani mengatasi satu-satunya pencabar, Datuk Seri Shahril Mokhtar, untuk menerajui persatuan itu bagi penggal 2025/29.

MAJLIS EKSEKUTIF FAM BAGI PENGGAL 2025/29

PRESIDEN: Dato’ Ab Ghani Hassan

NAIB PRESIDEN 1: Datuk Seri Haji Rosmadi Haji Ismail

NAIB PRESIDEN 2: Presiden MFL

NAIB PRESIDEN 3: Datuk Saaran Nadarajah

AHLI JAWATANKUASA EKSEKUTIF (FA): Mohd Azizudin Mohd Shariff, Dato’ Mohd Azhar Jamaluddin dan Datuk Alijus @Mohd Ali Sipi

AHLI JAWATANKUASA EKSEKUTIF (FC): Datuk Kamarudin Hj Hassan dan Datuk Syed Mahadi Syed Hassan

AHLI JAWATANKUASA EKSEKUTIF (PROFESIONAL): Dato’ Zainal Abidin Hassan

AHLI JAWATANKUASA EKSEKUTIF (WANITA): Dato’ Suraya Binti Yaacob

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