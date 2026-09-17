Dato’ Ab Ghani Hassan telah dipilih sebagai Presiden baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) selepas memperoleh 20 daripada 25 undi dalam Mesyuarat Majlis Luar Biasa pagi ini.
Ab Ghani mengatasi satu-satunya pencabar, Datuk Seri Shahril Mokhtar, untuk menerajui persatuan itu bagi penggal 2025/29.
MAJLIS EKSEKUTIF FAM BAGI PENGGAL 2025/29
PRESIDEN: Dato’ Ab Ghani Hassan
NAIB PRESIDEN 1: Datuk Seri Haji Rosmadi Haji Ismail
NAIB PRESIDEN 2: Presiden MFL
NAIB PRESIDEN 3: Datuk Saaran Nadarajah
AHLI JAWATANKUASA EKSEKUTIF (FA): Mohd Azizudin Mohd Shariff, Dato’ Mohd Azhar Jamaluddin dan Datuk Alijus @Mohd Ali Sipi
AHLI JAWATANKUASA EKSEKUTIF (FC): Datuk Kamarudin Hj Hassan dan Datuk Syed Mahadi Syed Hassan
AHLI JAWATANKUASA EKSEKUTIF (PROFESIONAL): Dato’ Zainal Abidin Hassan
AHLI JAWATANKUASA EKSEKUTIF (WANITA): Dato’ Suraya Binti Yaacob