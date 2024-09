The second match day of the ASEAN Club Championship Shopee Cup™ group stage is coming up on September 25th and 26th.Fans including those travelling for their teams’ away matches can purchase match tickets at each home club’s stadium box office and online as provided below.

DATESMATCHESKICK-OFF TIMES (LOCAL)WHERE TO BUY TICKETSVENUE BOX OFFICEONLINE25 SeptBG Pathum United FC v PKR Svay Rieng FC1900Pathum Thani Stadium www.bgpuonlineshop.com/shopeecuphomewww.bgpuonlineshop.com/shopeecupaway Terengganu FC v Đông Á Thanh Hóa FC2100Sultan Mizan Zainal Abidin Stadiumhttps://tickethotline.com.myPSM Makassar v Shan United FC1900Batakan Stadiumwww.tiket.com26 SeptBuriram United FC v Kaya FC-Iloilo1900Buriram Stadiumwww.allticketthailand.comKuala Lumpur City FC v Borneo FC2100Stadium Bola Sepak Kuala Lumpurhttps://tickethotline.com.myCông An Hà Nội FC v Lion City Sailors FC1930Hang Day Stadiumhttps/datve.cahnfc.com

All six Shopee Cup™ matches on September 25th and 26th will be telecast live on the domestic television networks and streaming platforms listed below.

25 SEPTEMBER 202426 SEPTEMBER 2024BG Pathum United FC v Svay Rieng FCTerengganu FC v Đông Á Thanh Hóa FCPSM Makassar v Shan United FCBuriram United FC v Kaya FC-IloiloKuala Lumpur City FC v Borneo FCCông An Hà Nội FC v Lion City Sailors FCBRUFACEBOOK/BTV NEWSFACEBOOK/BTV NEWSFACEBOOK/BTV NEWSFACEBOOK/BTV NEWSFACEBOOK/BTV NEWSFACEBOOK/BTV NEWSCAMBAYON TVBAYON TVBAYON TVBAYON TVBAYON TVBAYON TVINAMNCMNCMNCMNCMNCMNCLAO YOUTUBE/BG CHANNELFACEBOOK/BTV NEWS FACEBOOK/BTV NEWSFACEBOOK/BTV NEWS YOUTUBE/BG SPORTSFACEBOOK/BTV NEWS FACEBOOK/BTV NEWSFACEBOOK/BTV NEWSMASASTROASTROASTROASTROASTROASTROMYA SKYNETYOUTUBE/BG CHANNEL SKYNETSKYNET SKYNETYOUTUBE/BG SPORTS SKYNETSKYNETPHI@ASEANUTDFC@ASEANUTDFC@ASEANUTDFCFACEBOOK & YOUTUBE/PFL@ASEANUTDFC@ASEANUTDFCSIN@ASEANUTDFC@ASEANUTDFC@ASEANUTDFC@ASEANUTDFC@ASEANUTDFCMEDIACORP/MEWATCHTHA THAIRATHAIS PLAYYOUTUBE/BG CHANNELTHAIRATHAIS PLAYTHAIRATHAIS PLAYTHAIRATHAIS PLAYYOUTUBE/BG SPORTSTHAIRATHAIS PLAYTHAIRATHAIS PLAY VIEFPT PLAYFPT PLAYFPT PLAYFPT PLAYFPT PLAYFPT PLAY

BRU – BRUNEI, CAM – CAMBODIA, INA – INDONESIA, LAO – LAOS, MAS – MALAYSIA, MYA – MYANMAR, PHI – PHILIPPINES, SIN – SINGAPORE, THA – THAILAND, VIE – VIETNAM@ASEANUTDFC live streaming will be available on Facebook and YouTube in select ASEAN territories and the rest of the world The Shopee Cup™ matches will also be broadcast live in China on Leisu Sports and in Korea on SPOTV. For more information about the Shopee Cup™ and match schedule, please visit https://aseanutdfc.com/ and @aseanutdfc on Instagram, Facebook, TikTok, YouTube and X. #AFF

