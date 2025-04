The Trophy of the Giro d’Italia 2025 in Tirana – Albania – Monday, December 23 , 2024. Sport – cycling . (Photo by Spada/LaPresse)

A total of 23 Teams set to line up at the next Giro d’Italia.Below is the full list of squads that will roll out for the Corsa Rosa starting Friday 9 May from Albania.18 UCI WorldTeams

ALPECIN-DECEUNINCKARKEA-B&B HOTELSBAHRAIN VICTORIOUSCOFIDISDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAMEF EDUCATION – EASYPOSTGROUPAMA-FDJINEOS GRENADIERSINTERMARCHÉ – WANTYLIDL-TREKMOVISTAR TEAMRED BULL – BORA – HANSGROHESOUDAL QUICK-STEPTEAM JAYCO ALULATEAM PICNIC POSTNLTEAM VISMA | LEASE A BIKEUAE TEAM EMIRATES XRGXDS ASTANA TEAM

1 Qualified by ranking 2024

ISRAEL – PREMIER TECH

4 Wild Cards

Q36.5 PRO CYCLING TEAMTEAM POLTI VISITMALTATUDOR PRO CYCLING TEAMVF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE’

