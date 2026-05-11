Ketua jurulatih Selangor FC, Kim Pan-gon menegaskan pasukannya tidak akan bertahan untuk mengekalkan kelebihan satu gol apabila turun menentang Nam Định FC dalam aksi separuh akhir timbal balik kedua Kejohanan Kelab ASEAN Shopee Cup™ pada Rabu, ketika kedua-dua pasukan memburu tiket berharga ke final.

Wakil Liga Super Malaysia itu akan beraksi di Stadium Thiên Trường di Ninh Bình dengan membawa kelebihan 2-1 hasil kemenangan dalam aksi pertama minggu lalu selepas Chrigor Moraes, yang dinobatkan sebagai Shopee Star of the Match, meledak dua gol di Stadium MBPJ untuk memberikan kelebihan awal kepada skuad kendalian Kim.

“Kami pergi dengan kelebihan satu gol,” kata bekas ketua jurulatih Malaysia dan Hong Kong itu.

“Saya tidak boleh berasa selesa. Nam Định sangat kuat apabila bermain di laman sendiri. Kami sudah lihat dalam semua perlawanan mereka di tempat sendiri bahawa mereka sangat kuat. Kami akan bersedia untuk perkara ini. Kami akan melawan mereka habis-habisan. Kami tidak akan lepaskan peluang ini.

“Kami menjangkakan mereka akan menyerang kami. Mereka juga perlu tahu bahawa kami mempunyai ramai penyerang dan pemain sayap yang bagus dan kami juga mampu menyerang mereka.

“Harapnya ia akan menjadi perlawanan yang baik untuk penyokong Selangor.”

Keputusan minggu lalu merupakan kekalahan pertama Nam Định dalam kempen Shopee Cup™ 2025/26 selepas juara V.League 1 itu mencatat empat kemenangan dan satu keputusan seri dalam lima aksi peringkat kumpulan untuk muncul juara Kumpulan B.

Nguyễn Văn Vĩ menjaringkan gol buat pasukan kendalian Vũ Hồng Việt dalam aksi di Selangor, manakala penyerang antarabangsa Vietnam, Nguyễn Xuân Son kekal sebagai penjaring terbanyak kejohanan dengan tujuh gol sejak kembali daripada kecederaan jangka panjang, walaupun penyerang kelahiran Brazil itu berjaya dikekang pertahanan Selangor minggu lalu.

Sementara itu, juara bertahan Buriram United FC akan membawa kelebihan 3-1 ke aksi timbal balik kedua di laman sendiri menentang Johor Darul Ta’zim FC selepas Guilherme Bissoli meledak dua gol untuk juara Thai League 1 itu dinobatkan sebagai Shopee Star of the Match bagi aksi pertama.

Kekalahan itu merupakan sesuatu yang jarang berlaku buat JDT yang baru sahaja menyamai rekod dunia apabila mencatat perlawanan liga ke-108 tanpa kalah dalam saingan domestik selepas skuad kendalian Xisco Muñoz menewaskan Kelantan The Real Warriors dalam domestik pada Ahad.

“Kami perlu percaya kepada diri sendiri, dan kami perlu bekerja keras serta memberikan yang terbaik,” kata Muñoz mengenai aksi timbal balik menentang Buriram United.

“Kami bekerja untuk kelab kami, untuk semangat kami dan untuk misi kami dan kami perlu mencuba. Kami perlu pergi ke sana dan melakukan yang lebih baik. Itu yang ada dalam fikiran saya. Saya percaya kepada perkara itu.”

Penyerang JDT, Bérgson da Silva terlepas aksi pertama sebelum ini namun dijangka kembali berada dalam kesebelasan utama selepas menjaringkan enam gol ketika menentang Kelantan pada Ahad.

Ketua jurulatih Buriram United, Mark Jackson pula percaya aksi timbal balik di hadapan penyokong sendiri akan membantu pasukannya melangkah ke final.

“Kami sentiasa yakin dengan diri sendiri, terutama sekali apabila bermain di laman sendiri,” kata Jackson, yang menyaksikan pasukannya belum tewas dalam lapan aksi Shopee Cup™ di gelanggang sendiri.

“Kami mempunyai penyokong di belakang kami jadi JDT perlu berdepan dengan perkara itu. Penyokong kami sentiasa memberikan sokongan dalam setiap perlawanan.

“Kami percaya kami boleh memenangi setiap perlawanan. Bukan bermakna kami masuk ke perlawanan dengan sikap angkuh. Kami percaya sebagai satu kumpulan bahawa kami adalah pasukan yang kuat, mempunyai pemain individu yang berkualiti dan bekerja keras bersama-sama.

“Jika anda gabungkan semua perkara itu, maka anda mempunyai peluang yang baik untuk memenangi perlawanan bola sepak.”

Pemenang aksi separuh akhir akan mara ke final Shopee Cup™ yang akan berlangsung secara timbal balik pada 20 dan 27 Mei nanti.

