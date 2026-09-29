Koh Zaenn dan Eva Jane Lian dari Melaka berharap pada keserasian cemerlang dan kejayaan apabila membuat penampilan sulung di Perlawanan Akhir Kejohanan Badminton Remaja Allianz (AJBC) pada Disember ini, selepas muncul juara Beregu Perempuan Bawah 13 Tahun pada Pusingan Kelayakan 8 AJBC 2026 yang berlangsung di Melaka baru-baru ini.

Pasangan pemain berusia 13 tahun itu berjaya mengharumkan nama Melaka di tempat sendiri. Selepas tewas dalam set pertama, mereka bangkit semula dengan hasil keserasian dan persefahaman untuk menewaskan Yew Xin Hui dan Yew Xin Min dari SMK Taman Selesa Jaya 2 dengan keputusan akhir 8-15, 15-7, 15-8.

“Sejak kami digandingkan kira-kira setahun lalu, kami sebenarnya tidak banyak berlatih bersama. Namun, kami mempunyai keserasian yang baik. Kami saling memahami antara satu sama lain dan itulah yang menjadi faktor utama kejayaan gandingan kami,” kata Zaenn.

Pelajar SMJK Tinggi Cina Melaka, Koh Zaenn, berazam untuk meraih gelaran dalam kedua-dua acara perseorangan dan beregu pada Perlawanan Akhir AJBC 2026, sekali gus mengulangi kejayaannya di Pusingan Kelayakan AJBC Melaka apabila menewaskan rakan beregunya, Eva Jane Lian, dengan keputusan 15-10, 15-12 untuk muncul juara Perseorangan Perempuan Bawah 13 Tahun.

Jane, yang turut mara ke separuh akhir Junior Elite Tour (JET) One tahun ini bersama Zaenn, berkata kekuatan masing-masing menjadikan mereka gandingan yang serasi.

“Disebabkan ketinggian Zaenn, dia dapat mengawal bahagian belakang gelanggang dengan baik, manakala saya memberi tumpuan kepada bahagian depan dan kawasan berhampiran jaring,” kata Jane yang mewakili SMK Paya Rumput. “Saya berharap kami dapat memberikan persembahan yang cemerlang pada Perlawanan Akhir nanti.”

Sementara itu, Ivy Liau Xin Yi dari SMK Setia Alam berkata keupayaannya menyesuaikan diri dengan situasi perlawanan menjadi faktor utama kejayaannya memenangi acara Perseorangan Perempuan Bawah 15 Tahun serta acara beregu bersama pasangannya, Adiq Puteri Waheeda dari SM Sungai Choh.

Ivy berdepan tentangan sengit daripada Adiq Puteri sebelum menjuarai kategori Perseorangan Perempuan Bawah 15 Tahun dengan keputusan 15-4, 6-15, 15-12. Dalam acara beregu pula, pasangan itu bangkit menewaskan Goh Wen Xuan dari SMK Kepong Baru dan Law Kai Ling dari Kuen Cheng High School dengan keputusan 12-15, 15-6, 15-7.

“Dalam perlawanan akhir perseorangan menentang Adiq Puteri, saya banyak bermain dalam rali yang panjang kerana saya sudah mampu mengenali corak permainannya. Dalam acara beregu pula, strategi kami adalah untuk bersabar dan menunggu peluang yang sesuai,” kata Ivy. “Memang mencabar untuk bermain dalam dua perlawanan akhir yang berlanjutan sehingga tiga set, tetapi saya bersyukur kerana tidak berputus asa.”

Edisi kelima AJBC dianjurkan oleh Allianz Malaysia Berhad dengan sokongan Persatuan Badminton Malaysia (BAM) serta Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Dalam tempoh hanya lima tahun, AJBC yang tidak mengenakan sebarang yuran penyertaan kepada pemain telah berkembang menjadi antara kejohanan badminton remaja paling popular dan dinantikan di negara ini. Edisi tahun ini menampilkan 10 Pusingan Kelayakan sebelum kemuncaknya di Perlawanan Akhir yang akan berlangsung di Kuala Lumpur.

Senarai pemenang AJBC 2026 Pusingan Kelayakan 8 dilampirkan bersama.

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