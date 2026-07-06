Timor-Leste head coach Jose Pedro Alves Salazar has announced Timor-Leste’s squad for the ASEAN Hyundai Cup 2026 later this month.
The Timorese made the cut to the ASEAN Hyundai Cup 2026 after beating Brunei Darussalam 6-1 on aggregate in the two-legged qualifiers.
For the ASEAN Hyundai Cup 2026, Timor-Leste have been placed in Group A against defending champions Vietnam, Singapore, Indonesia and Singapore.
TIMOR LESTE NATIONAL TEAM
GOALKEEPERS – Dylan Jose Niski, Alexandre Lima, Igidio Oliveira
DEFENDERS – Juvito Moniz, Jackson M. Pereira Fowler, Eric Tomas T. Silva, Joao Varudo, Ryan Harris Jom, Anizo Correia, Liam Fernando Farrugia
Midfielders – Palomito Ribeiro, Natalino de Jesus, Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Denilson Almeida
STRIKERS – Paulo Gusmão, Luis Figo, Joao Pedro, Olagar Xavier, Angenuku Viegas, Joao Rangel, Gustavo Mota, Oatnasio Guterres, Vabio Cannavaro, Zion Cruz, Alexandre Corsino
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Photos Courtesy #FFTL