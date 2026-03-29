Pasukan XMail FC, yang sebelum ini dikenali sebagai Malay Mail FC, menamatkan perjalanan mereka dengan penuh gemilang apabila muncul juara Kejohanan Bola Sepak Tiga Penjuru di Padang UKRC, Ampang pada Sabtu — kemenangan terakhir sebelum kelab itu secara rasmi dibubarkan.

Pengurus pasukan, Tony Mariadass, mengesahkan penutupan kelab tersebut berikutan ketiadaan penaja, sambil menjelaskan bahawa para pemain terpaksa menanggung sendiri kos penyertaan dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Sebagai penutup yang bermakna, XMail menewaskan Malaysian Bar 1-0 dan National Press Club 3-1 untuk muncul juara pada hari tersebut.

Salah seorang pemain tersebut ialah bekas pemain tengah kebangsaan, Imran Ahmad, yang memulakan kerjayanya bersama kelab itu.

Imran pula menyifatkan perlawanan terakhir itu sebagai lebih daripada sekadar perlawanan bola sepak, sebaliknya satu pertemuan semula persaudaraan yang terjalin sejak sekian lama.

Beliau turut mengakui bahawa kelab tersebut banyak membentuk kehidupannya di luar padang, termasuk menyediakan peluang pekerjaan dan pendedahan awal.

Bermula sebagai pasukan syarikat di bawah New Straits Times Press pada tahun 1970-an, pasukan ini berkembang menjadi Malay Mail FC, naik dari Liga Dunhill Kuala Lumpur ke pentas kebangsaan.

Kelab itu pernah mencipta kejutan apabila menewaskan pasukan City Hall yang dibarisi pemain bintang untuk menjuarai Liga Dunhill KL pada tahun 1990, selain mara ke final Piala Antarabangsa Filipina menentang Taiwan setahun kemudian.

Pada tahun 2000, Malay Mail FC mencipta sejarah sebagai kelab pertama dari Lembah Klang yang beraksi dalam Liga-M divisyen dua.

Tony turut menambah bahawa lebih 200 pemain pernah mewakili kelab tersebut sejak penubuhannya.

