Eng Ler Qi menjadi antara pemain Malaysia yang wajar diberi perhatian pada hari pembukaan kejohanan badminton Allianz Malaysia Super 100 2026 selepas mempamerkan semangat juang tinggi dalam aksi perseorangan wanita di Indoor Arena, EduCity Sports Complex, Iskandar Puteri, Johor

Beliau menewaskan pemain Hong Kong, Saloni Samirbhai Mehta, menerusi pertarungan tiga set, 22-20, 19-21, 21-11. Kemenangan itu memperlihatkan keupayaannya mengatasi tekanan, khususnya selepas kedua-dua pemain terikat satu set setiap seorang.

Ler Qi mengakui berasa sedikit gementar pada permulaan aksi, selain perlu menyesuaikan diri dengan keadaan gelanggang yang berangin. Situasi itu menyukarkannya untuk mendapatkan momentum pada awal permainan.

“Pada mulanya, saya berasa gementar dan agak sukar menyesuaikan diri dengan keadaan gelanggang kerana angin. Saya tidak mendapat momentum seperti yang diharapkan, tetapi saya tidak berputus asa dan terus mencuba,” katanya.

Ler Qi berkata, dia memilih untuk tidak terburu-buru ketika melakukan pukulan dan mengingatkan dirinya supaya tidak terlalu bimbang melakukan kesilapan. Pendekatan itu membantunya kembali mengawal permainan selepas bergelut mendapatkan rentak pada awal perlawanan.

“Saya hanya memberitahu diri sendiri supaya tidak tergesa-gesa, tidak gementar melakukan kesilapan dan bermain mengikut permainan saya sendiri,” katanya.

Pemain itu turut menjelaskan bahawa lawannya cuba memperlahankan tempo permainan bagi memaksanya mengikut rentak tersebut. Bagaimanapun, Ler Qi berusaha mengekalkan kepantasan pukulan dan tidak mudah terpengaruh dengan strategi lawan.

“Saya terus mengingatkan diri supaya tidak memperlahankan tempo pukulan. Walaupun lawan masih mampu mengembalikan pukulan saya, saya perlu terus mencuba dan tidak mengikut rentaknya,” katanya.

Ler Qi turut menyifatkan kejohanan itu sebagai peluang penting untuk menguji kemampuan dirinya menentang pemain yang mempunyai kedudukan ranking lebih tinggi. Walaupun pernah menyertai kejohanan bertaraf Super 100 kira-kira dua tahun lalu, dia mengakui prestasinya ketika itu tidak begitu memuaskan.

“Ini peluang yang sangat baik untuk saya bermain pada tahap terbaik. Ramai pemain mempunyai ranking lebih tinggi daripada saya, jadi saya tidak mahu terlalu banyak berfikir dan hanya mahu bermain dengan baik,” katanya.

Selain Ler Qi, beberapa wakil Malaysia turut mencatat keputusan positif dalam aksi kelayakan. Shahidi Shaneesa menewaskan pemain Venezuela, Juliana Zefanya Gabriela, 21-10, 21-11 dalam perseorangan wanita, manakala Lim Zhi Shin bangkit selepas kehilangan set kedua untuk menundukkan Nattanan Kulamat dari Thailand, 21-14, 8-21, 21-17.

Dalam acara beregu wanita, Dania Sofea dan Tan Zhing Hui menewaskan pasangan Lee Xin Jie dan Low Yeen Yuan, 21-13, 21-9. Sementara itu, Tan Zhi Yang dan Teoh Mei Xing turut melakar kemenangan dalam beregu campuran apabila menundukkan Beh Chun Meng dan Karen Yun Qiao Feng, 21-9, 21-11.

Beregu lelaki Beh Chun Meng dan Choi Jian Sheng pula menewaskan Eason Lee dan Xu Wong, 21-10, 21-14. Satu lagi pasangan Malaysia, Juan Jeremy Zhen Liang dan Lim Tze Jian, turut mempamerkan aksi meyakinkan apabila mengatasi pasangan Turkiye, Bugra

Aktas dan Emre Sonmez, 21-16, 21-8.

Kemenangan turut menjadi milik Razeeg Danial dalam perseorangan lelaki selepas menewaskan wakil Indonesia, Henrikho Wibowo Kho, 23-21, 21-17. Dalam beregu campuran, Juan Jeremy Zhen Liang dan Low Yeen Yuan pula bangkit selepas tewas set pertama 20-22 sebelum menundukkan pasangan India, Samarveer Samarveer dan Vaishnavi Khadekar, 21-13, 21-14.

Like this: Like Loading...