The Indonesia national team will start centralised training tomorrow with head coach Shin Tae-yong expected to arrive later tonight from South Korea.

A total of 29 senior players have been called for the camp in Jakarta alongside 46 players from the Under-19 squad.

The camp has been slated for 23 July until 8 August 2020 at the Madya Stadium in Senayan.

Mochamad Iriawan, the President of the FA of Indonesia (PSSI) has reminded all players and officials that strict health protocol will be carried out prior to the start of the camp.

A swab test has been arranged for 24 July 2020 a day after check-in.

The Indonesia national team is being prepared for the remaining qualifying matches in Group G of the 2022 FIFA World Cup where they will face Thailand (in Bangkok on 8 October 2020), at home to United Arab Emirates (13 October 2020) and then away to Vietnam (on 12 November 2020).

Then there’s also the much-awaited AFF Suzuki Cup 2020 which has been penned in for November-December date.

For the Indonesia U19, they are preparing for the AFC U19 Championship 2020 which will be held in Uzbekistan on 14-31 October.

INDONESIA NATIONAL TEAM

Bagas Adi Nugroho – Arema FC Johan Ahmat Farizi – Arema FC Hendro Siswanto – Arema FC Muhammad Rafli – Arema FC Kushedya Hari Yudo – Arema FC Nadeo Arga Winata – Bali United I Kadek Agung Widnyana Putra – Bali United Illija Spasojevic – Bali United Muhamad Riyandi – Barito Putera Adam Alis – Bhayangkara FC Dendy Sulistyawan – Bhayangkara FC Egy Maulana Vikri – Lechia Gdanks Fachruddin Wahyudi Aryanto – Madura United Asep Berlian – Madura United Zulfiandi – Madura United Rivky Mokodompit – Persebaya Surabaya Koko Ari Araya- Persebaya Surabaya Rachmat Irianto – Persebaya Surabaya Arif Satria – Persebaya Surabaya Febri Hariyadi – Persib Bandung Ryuji Utomo Prabowo – Persija Jakarta Evan Dimas Darmono – Persija Jakarta Osvaldo Ardiles Haay – Persija Jakarta Miswar Saputra – PSM Makassar Asnawi Mangkualam Bahar – PSM Makassar Yakob Sayuri – PSM Makassar Arfan – PSM Makassar Irfan Haarys Bachdim – PSS Sleman Andy Setyo Nugroho – Tira Persikabo

INDONESIA UNDER-19

Irfan – AS Abadi Tiga Naga Muhammad Fajar Fathur Rachman – ASAD 313 Deka Muhammad Toha – ASAD 313 Mohammad Kanu Helmia – Babel United FC Irfan Jauhari – Bali United I Kadek Dimas Satria Adiputra – Bali United Komang Tri Arta Wiguna – Bali United Amiruddin Bagas Kaffa Arrizqi – Barito Putera Alif Jaelani – Barito Putera Mochamad Yudha Febrian – Barito Putera David Maulana – Barito Putra Miftahul Husyen – Bhayangkara FC Hamsa Medari Lestaluhu – Bhayangkara FC Liba Valentino Imwahyusy – Bhayangkara FC Serdi Ephy Fano Boky – Bhayangkara FC Arya Putra Gerryan S – Borneo FC Khairul Imam Zakiri – Gymnastica Cueta Fadilah Nur Rahman – Diklat Ragunan Komang Teguh Trisnanda – Diklat Ragunan Witan Sulaeman – FK Radnik Surdulica Elkan William Tio Baggot – Ipswich Town Muhammad Rifaldo Lestaluhu – Mitra Kukar Rizky Ridho Ramadhani – Persebaya Mochammad Supriadi – Persebaya Ernando Ari Sutaryadi – Persebaya Erlangga Setyo Dwi Saputra – Persib Bandung Beckham Putra Nugraha – Persib Bandung Sutan Diego Armando Ondriano – Persija Jakarta Figo Sapta Fahrezi – Persija Jakarta Braif Fatari – Persija Jakarta Risky Muhammad Sudirman – Persija Jakarta Sandi Arta Samosir – Persija Jakarta Theofillo Numberi Da Costa – Persipura Bayu M. Fiqri – PON Jatim Muhammad Darmawan – PPLP DKI Harberd Akhova Sokoy – PPLP Papua Mahmud Cahyono – PPOP DKI Jakarta Kartika Vedhayanto Putra – PSIS Semarang Pratama Arhan Alif Rifai – PSIS Semarang Alfeandra Dewangga Santosa – PSIS Semarang Muhammad Adi Satryo – PSMS Medan Saddam Emiruddin Gaffar – PSS Sleman Muhammad Fadhil Adhitya Aksah – Semen Padang FC Ahmad Rusadi, – Andre Oktaviansyah, – Brylian Negietha Dwiki Aldama, –

