Malaysian Under-23 head coach Brad Maloney has called up mostly new faces ahead of the team’s challenge for the AFF U23 Championship 2022 scheduled for 14-26 February 2022 in Cambodia.
Out of the list of 30 players called for centralised training that will start on 27 January 2022, Maloney has picked only nine players from the side that played in the AFC U23 qualifiers in Mongolia last October.
The nine players are Umar Hakeem Suhar Rezwan, Shafi Azswad Sapari, Faiz Amer Runnizar, Fahmi Daniel Mohd Zaaim, Azhad Harraz Arman, Nur Azfar Fikri Azhar, Syed Nasrulhaq Syed Bidin, T. Saravanan and Aiman Afif Afizul.
The rest of the other players called up this time around consisted of new faces as well as several players who had been called to central training camps previously, including US-based Wan Ahmad Kuzri Wan Ahmad Kamal.
For the AFF U23 Championship 2022, the Malaysians are in Group B against Myanmar, Laos and Indonesia.
Group A are hosts Cambodia, Timor-Leste, the Philippines and Brunei DS while Group C are Thailand, Vietnam and Singapore.
MALAYSIA UNDER-23 TRAINING SQUAD
|No.
|NAME
|AGE
|TEAM
|1.
|SHAHEESWARAN A/L THAVAKUMAR
|23
|JOHOR DARUL TA’ZIM II
|2.
|MUHAMAD ALIF ABDUL MUTALIB
|20
|JOHOR DARUL TA’ZIM II
|3.
|AHMAD AYSAR HADI MOHD SHAPRI
|19
|JOHOR DARUL TA’ZIM II
|4.
|MUHAMAD UMAR HAKEEM SUHAR REZWAN
|20
|JOHOR DARUL TA’ZIM II
|5.
|MUHAMMAD SHAFI AZSWAD SAPARI
|21
|JOHOR DARUL TA’ZIM III
|6.
|DARYL SHAM A/L K.K.GEORGE
|20
|JOHOR DARUL TA’ZIM III
|7.
|MUHAMMAD FAKRUL IMAN NASZARI
|21
|SELANGOR FC 2
|8.
|MUHAMMAD FAIZ AMER RUNNIZAR
|19
|SELANGOR FC 2
|9.
|MUHAMMAD FAHMI DANIEL MOHD ZAAIM
|20
|SELANGOR FC 2
|10.
|MUHAMMAD KHAIRI SUFFIAN KHAINEYUSRI
|19
|SELANGOR FC 2
|11.
|MOHD NUREIZKHAN ISA JAPAR
|22
|SABAH FC
|12.
|GERALD GADIT
|23
|SABAH FC
|13.
|ABDUL HANAFIE TOKYO ABDUL HASIM
|23
|SABAH FC
|14.
|AZHAD HARRAZ ARMAN
|19
|SABAH FC
|15.
|MUHAMMAD SAFWAN MAZLAN
|20
|TERENGGANU FC
|16.
|MUHAMMAD NUR AZFAR FIKRI AZHAR
|22
|TERENGGANU FC II
|17.
|SYED MUHAMMAD NASRULHAQ SYED BIDIN
|23
|TERENGGANU FC II
|18.
|ZAINAL ABIDIN JAMIL
|23
|PETALING JAYA CITY FC
|19.
|SHIVAN PILLAY A/L ASOKAN
|22
|PETALING JAYA CITY FC
|20.
|RUVENTHIRAN A/L VENGADESEN
|21
|PETALING JAYA CITY FC
|21.
|AHMAD TASNIM FITRI MOHD NASIR
|23
|SARAWAK UNITED FC
|22.
|MOHAMMAD ZHARMIEN ASHRAF ISMAIL
|20
|SARAWAK UNITED FC
|23.
|AIZAT AIMAN MAZLAN
|19
|SKUAD PROJEK FAM-MSN
|24.
|MUHAMMAD UBAIDULLAH SHAMSUL FAZILI
|19
|SKUAD PROJEK FAM-MSN
|25.
|MUHAMMAD FIRDAUS IRMAN MOHD FADHIL
|21
|PDRM FC
|26.
|SARAVANAN A/L THIRUMURUGAN
|21
|PENANG FC
|27.
|ARIF SHAQIRIN SUHAIMI
|22
|KUALA LUMPUR CITY FC
|28.
|MOHD AIMAN AFIF MD AFIZUL
|21
|KEDAH DARUL AMAN FC
|29.
|HARITH NAEM JAINEH
|20
|MELAKA UNITED FC
|30.
|WAN AHMAD KUZRI WAN AHMAD KAMAL
|20
|AKRON ZIPS
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