Malaysian Under-23 head coach Brad Maloney has called up mostly new faces ahead of the team’s challenge for the AFF U23 Championship 2022 scheduled for 14-26 February 2022 in Cambodia.

Out of the list of 30 players called for centralised training that will start on 27 January 2022, Maloney has picked only nine players from the side that played in the AFC U23 qualifiers in Mongolia last October.

The nine players are Umar Hakeem Suhar Rezwan, Shafi Azswad Sapari, Faiz Amer Runnizar, Fahmi Daniel Mohd Zaaim, Azhad Harraz Arman, Nur Azfar Fikri Azhar, Syed Nasrulhaq Syed Bidin, T. Saravanan and Aiman ​​Afif Afizul.

The rest of the other players called up this time around consisted of new faces as well as several players who had been called to central training camps previously, including US-based Wan Ahmad Kuzri Wan Ahmad Kamal.

For the AFF U23 Championship 2022, the Malaysians are in Group B against Myanmar, Laos and Indonesia.

Group A are hosts Cambodia, Timor-Leste, the Philippines and Brunei DS while Group C are Thailand, Vietnam and Singapore.

 

MALAYSIA UNDER-23 TRAINING SQUAD 

No. NAME AGE TEAM
1. SHAHEESWARAN A/L THAVAKUMAR 23 JOHOR DARUL TA’ZIM II
2. MUHAMAD ALIF ABDUL MUTALIB 20 JOHOR DARUL TA’ZIM II
3. AHMAD AYSAR HADI MOHD SHAPRI 19 JOHOR DARUL TA’ZIM II
4. MUHAMAD UMAR HAKEEM SUHAR REZWAN 20 JOHOR DARUL TA’ZIM II
5. MUHAMMAD SHAFI AZSWAD SAPARI 21 JOHOR DARUL TA’ZIM III
6. DARYL SHAM A/L K.K.GEORGE 20 JOHOR DARUL TA’ZIM III
7. MUHAMMAD FAKRUL IMAN NASZARI 21 SELANGOR FC 2
8. MUHAMMAD FAIZ AMER RUNNIZAR 19 SELANGOR FC 2
9. MUHAMMAD FAHMI DANIEL MOHD ZAAIM 20 SELANGOR FC 2
10. MUHAMMAD KHAIRI SUFFIAN KHAINEYUSRI 19 SELANGOR FC 2
11. MOHD NUREIZKHAN ISA JAPAR 22 SABAH FC
12. GERALD GADIT 23 SABAH FC
13. ABDUL HANAFIE TOKYO ABDUL HASIM 23 SABAH FC
14. AZHAD HARRAZ ARMAN 19 SABAH FC
15. MUHAMMAD SAFWAN MAZLAN 20 TERENGGANU FC
16. MUHAMMAD NUR AZFAR FIKRI AZHAR 22 TERENGGANU FC II
17. SYED MUHAMMAD NASRULHAQ SYED BIDIN 23 TERENGGANU FC II
18. ZAINAL ABIDIN JAMIL 23 PETALING JAYA CITY FC
19. SHIVAN PILLAY A/L ASOKAN 22 PETALING JAYA CITY FC
20. RUVENTHIRAN A/L VENGADESEN 21 PETALING JAYA CITY FC
21. AHMAD TASNIM FITRI MOHD NASIR 23 SARAWAK UNITED FC
22. MOHAMMAD ZHARMIEN ASHRAF ISMAIL 20 SARAWAK UNITED FC
23. AIZAT AIMAN MAZLAN 19 SKUAD PROJEK FAM-MSN
24. MUHAMMAD UBAIDULLAH SHAMSUL FAZILI 19 SKUAD PROJEK FAM-MSN
25. MUHAMMAD FIRDAUS IRMAN MOHD FADHIL 21 PDRM FC
26. SARAVANAN A/L THIRUMURUGAN 21 PENANG FC
27. ARIF SHAQIRIN SUHAIMI 22 KUALA LUMPUR CITY FC
28. MOHD AIMAN AFIF MD AFIZUL 21 KEDAH DARUL AMAN FC
29. HARITH NAEM JAINEH 20 MELAKA UNITED FC
30. WAN AHMAD KUZRI WAN AHMAD KAMAL 20 AKRON ZIPS

 

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