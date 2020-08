Selepas menyepikan diri tanpa sebarang perkhabaran bintang Argentina, Lionel Messi tampil dengan keputusan yang sudah dijangka pelbagai pihak apabila mengambil keputusan untuk meninggalkan Barcelona

Reaksi berbeza mula tercetus melibatkan pengurusan kelab The Catalan dan penyokong setia kelab itu.

Keputusan Messi tampak memberi reaksi positif untuk pengurusan kelab Barca dalam memulihkan semula struktur kewangan kelab yang terjejas susulan pandemik Covid 19.

Namun peminat setia kelab itu tampak berang dengan keputusan yang dikemukakan oleh Presiden kelab, Josep Maria Bartomeu.

Barcelona fans have gathered outside Camp Nou and are chanting "Bartomeu out!" 😡pic.twitter.com/krYQ1Ctz6f

— Goal (@goal) August 25, 2020