Keghairahan nyata terserlah apabila sepak mula edisi sulung Piala F&N Magnolia Bawah 12 Tahun bermula hari ini di padang Sekolah Kebangsaan Bandar Baru, Kuala Selangor melibatkan 16 pasukan yang mengambil bahagian

Dua perlawanan pertama kumpulan A yang berlangsung serentak disebelah pagi tadi, SK Ulu Yam Bharu mengetepikan SK Cochrane 1-0 manakala SK Semenyih terikat seri 2-2 dengan SK Putrajaya Presint 9 (2).

Saingan kumpulan B menyaksikan SK Putrajaya Presint 15 (1) mencuri tumpuan dengan persembahan tersusun apabila meraih dua kemenangan daripada dua perlawanan yang dimainkan dalam Kumpulan B.

Naib juara pertandingan Majlis Sukan Daerah yang lalu – telah memulakan aksi pembukaan kumpulan B pada sebelah pagi dengan menewaskan SK Binjai Jaya 1-0 dengan gol tunggal oleh Ku Qasyaf Syazani Ku Mohd Syahfiq di minit kesepuluh.

Mereka kemudian mengatasi SK Bukit Naga pada perlawanan kedua pada sebelah petang, dengan Dhia Ziqri Azka Azlin sebagai wira, yang memperoleh kemenangan awal gol minit ketujuh.

“Terdapat peningkatan yang pasti daripada perlawanan kompetitif terakhir mereka. Saya gembira kerana kami meraih dua kemenangan daripada dua perlawanan pertama dalam kumpulan,” kata ketua jurulatih SK Putrajaya Presint 15 (1) Muhammad Yazid Abdul Karim.

“Kedudukan pertahanan baik dan bakat menyerang agak bagus. Jika kami dapat menjaringkan lebih banyak gol, lebih bertambah baik.

“Dengan jaminan tempat ke suku akhir, saya tidak sabar untuk menamatkan peringkat kumpulan pagi esok dengan baik.”

Kejohanan Bola Sepak Bawah 12 Tahun (B-12) F&N Magnolia akan dianjurkan dari 13 hingga 16 Oktober ini di Kuala Selangor, dengan kerjasama Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian (BSKK), Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kejohanan tiga hari yang menghimpunkan juara-juara sekolah daripada pertandingan Majlis Sukan Daerah di Selangor dan Wilayah Persekutuan sepanjang tahun lalu itu akan menampilkan 16 pasukan kesemuanya.

Pasukan-pasukan ini dibahagikan kepada empat kumpulan dalam format pertandingan sembilan sebelah.

Juara dan naib juara kumpulan akan mara ke peringkat kalah mati.

Tuan rumah, Selangor diwakili oleh 10 pasukan, manakala Kuala Lumpur dengan empat pasukan dan Putrajaya dengan dua pasukan.

Kejohanan Piala Magnolia telah dilancarkan secara rasmi pada 22 Ogos 2025 dan dihadiri oleh Encik Ithnin Bin Mahadi, Pengarah, Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian (BSKK), Encik Norazrin Bin Norsyam Yee, Pengarah, Kerajaan & Industri, Engagement, Fraser & Neave Holdings Berhad, dan Encik Norismadi Manap, Presiden Persatuan Penulis Sukan Malaysia (SAM)

KEJOHANAN BOLASEPAK B12 TAHUN F&N MAGNOLIA

KEPUTUSAN

KUMPULAN A

SK Ulu Yam Bharu 1-0 SK Cochrane

SK Semenyih 2-2 SK Putrajaya Presint 9 (2)

SK Cochrane 0-0 SK Semenyih

Putrajaya Presint 9 (2) 2-0 SK Ulu Yam Bharu

KUMPULAN B

SK Binjai Jaya 0-1 SK Putrajaya Presint 15 (1)

SK Bukit Naga 0-0 SK Batu Muda

SK Batu Muda 1-0 SK Binjai Jaya

SK Putrajaya Presint 15 (1) 1-0 SK Bukit Naga

KUMPULAN C

SK Damansara Damai (2) 0-2 SK Serdang UPM

SK Kebun Baharu 0-0 SK Taman Melati

SK Taman Melati 1-1 SK Damansara Damai (2)

SK Serdang UPM 1-0 SK Kebun Baharu

KUMPULAN D

SK Seri Pristana 1-0 SK Bandar Baru Salak Tinggi

SK Taman Tun Teja 2-1 SK Sultan Hisamuddin Alam Shah

SK Sultan Hisamuddin Alam Shah 1-0 SK Seri Pristana

SK Bandar Baru Salak Tinggi 0-0 SK Taman Tun Teja

Like this: Like Loading...