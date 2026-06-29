Berikut adalah senarai nama 25 pemain yang dipanggil oleh ketua jurulatih skuad Malayan Tigress, Joel Cornelli bagi menyertai kem latihan pusat bermula Ahad, 28 Jun 2026 sebagai persiapan menghadapi Piala Wanita AFF 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia.

No Nama Umur Kelab 1. Asma Junaidi 34 Sabah FA 2. Juliana Barek 24 Sabah FA 3. Siti Nurfaizah Saidin 24 Sabah FA 4. Henrietta Justine 24 Sabah FA 5. Dian Aqilah Mohammed Imran 19 Sabah FA 6. Nur Adrienna Zamzaihiri 22 Sabah FA 7. Steffi Sarge Kaur 38 Sabah FA 8. Jaciah Jumilis 35 Sabah FA 9. Rosdianah Adeline Jerus 25 Sabah FA 10 Nur Amirah Abdul Rahman 22 Selangor FC 11. Eusvewana Kadius 21 Selangor FC 12. Nurhadfina Mohd Firdaus 22 Selangor FC 13. Nur Ainsyah Murad 23 Selangor FC 14. Nur Najwa Irdina Zaidi 20 Selangor FC 15. S. Thivashini 20 Selangor FC 16. Siti Zahirah Athirah Idris 21 Selangor FC 17. Daiyana Wardina Mohd Rosdi 21 Selangor FC 18. Nur Lyana Soberi 27 Kelana United FC 19. Nur Dhiyaa Addin Mohd Azhari 20 Kelana United FC 20. Nur Fazira Muhamad Sani 25 Kelana United FC 21. Nur Syafiqah Zainal Abidin 25 Kelana United FC 22. Putri Aina Husna Mohd Subri 15 Havana FC 23. Keisha Adeliena Muhammad Khalid 15 Havana FC 24. Nur Laila Syamila A Rahim 16 SSS Leopard FC 25. Tegen Su-Yin Butler 18 USA

Daripada senarai 25 pemain ini, Joel telah mengekalkan 19 pemain daripada 23 pemain yang telah dibawa ke Amman, Jordan untuk dua siri perlawanan antarabangsa Tier 1 pada 3 dan 6 Jun lalu.

Seterusnya hanya 23 pemain akan dipilih untuk berada senarai akhir bagi menghadapi Piala Wanita AFF 2026.

Bagi saingan Piala Wanita AFF 2026, Joel akan dibantu oleh dua penolong ketua jurulatih, Nidzam Adzha Yusoff dan Leila Chua bersama jurulatih penjaga gol, Zaidi Zainol; jurulatih kecergasan, Amirulnizar Zulkefli; juru analisis, Hazwan Nizam; pengurus pasukan, K.Priya Satiananthan; fisioterapis, Shohaili Mansor dan kitman, Amirul Husin.

Edisi kedua Piala Wanita AFF 2026 ini akan berlangsung buat julung-julung kalinya Malaysia selaku tuan rumah bermula 10 hingga 22 Julai ini di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Cheras.

Skuad Malayan Tigress telah diundi dalam Kumpulan A bersama Laos dan Singapura manakala manakala Kumpulan B pula membariskan Indonesia, Kemboja dan Timor-Leste.

Malaysia akan bertemu Laos pada Jumaat, 10 Julai 2026 dan Singapura pada Khamis, 16 Julai 2026 di mana dua pasukan teratas setiap kumpulan akan mara ke Semi Final pada Ahad, 19 Julai 2026.

Manakala Final dan Tempat Ke-3 dijadualkan berlangsung pada Rabu, 22 Julai 2026. Tiga pasukan teratas bagi Piala Wanita AFF 2026 akan mara ke Kejuaraan Wanita AFF bersama lima pasukan lain iaitu Australia, Vietnam, Thailand, Myanmar dan Filipina.

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