Berikut adalah senarai nama 25 pemain yang dipanggil oleh ketua jurulatih skuad Malayan Tigress, Joel Cornelli bagi menyertai kem latihan pusat bermula Ahad, 28 Jun 2026 sebagai persiapan menghadapi Piala Wanita AFF 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia.
|No
|Nama
|Umur
|Kelab
|1.
|Asma Junaidi
|34
|Sabah FA
|2.
|Juliana Barek
|24
|Sabah FA
|3.
|Siti Nurfaizah Saidin
|24
|Sabah FA
|4.
|Henrietta Justine
|24
|Sabah FA
|5.
|Dian Aqilah Mohammed Imran
|19
|Sabah FA
|6.
|Nur Adrienna Zamzaihiri
|22
|Sabah FA
|7.
|Steffi Sarge Kaur
|38
|Sabah FA
|8.
|Jaciah Jumilis
|35
|Sabah FA
|9.
|Rosdianah Adeline Jerus
|25
|Sabah FA
|10
|Nur Amirah Abdul Rahman
|22
|Selangor FC
|11.
|Eusvewana Kadius
|21
|Selangor FC
|12.
|Nurhadfina Mohd Firdaus
|22
|Selangor FC
|13.
|Nur Ainsyah Murad
|23
|Selangor FC
|14.
|Nur Najwa Irdina Zaidi
|20
|Selangor FC
|15.
|S. Thivashini
|20
|Selangor FC
|16.
|Siti Zahirah Athirah Idris
|21
|Selangor FC
|17.
|Daiyana Wardina Mohd Rosdi
|21
|Selangor FC
|18.
|Nur Lyana Soberi
|27
|Kelana United FC
|19.
|Nur Dhiyaa Addin Mohd Azhari
|20
|Kelana United FC
|20.
|Nur Fazira Muhamad Sani
|25
|Kelana United FC
|21.
|Nur Syafiqah Zainal Abidin
|25
|Kelana United FC
|22.
|Putri Aina Husna Mohd Subri
|15
|Havana FC
|23.
|Keisha Adeliena Muhammad Khalid
|15
|Havana FC
|24.
|Nur Laila Syamila A Rahim
|16
|SSS Leopard FC
|25.
|Tegen Su-Yin Butler
|18
|USA
Daripada senarai 25 pemain ini, Joel telah mengekalkan 19 pemain daripada 23 pemain yang telah dibawa ke Amman, Jordan untuk dua siri perlawanan antarabangsa Tier 1 pada 3 dan 6 Jun lalu.
Seterusnya hanya 23 pemain akan dipilih untuk berada senarai akhir bagi menghadapi Piala Wanita AFF 2026.
Bagi saingan Piala Wanita AFF 2026, Joel akan dibantu oleh dua penolong ketua jurulatih, Nidzam Adzha Yusoff dan Leila Chua bersama jurulatih penjaga gol, Zaidi Zainol; jurulatih kecergasan, Amirulnizar Zulkefli; juru analisis, Hazwan Nizam; pengurus pasukan, K.Priya Satiananthan; fisioterapis, Shohaili Mansor dan kitman, Amirul Husin.
Edisi kedua Piala Wanita AFF 2026 ini akan berlangsung buat julung-julung kalinya Malaysia selaku tuan rumah bermula 10 hingga 22 Julai ini di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Cheras.
Skuad Malayan Tigress telah diundi dalam Kumpulan A bersama Laos dan Singapura manakala manakala Kumpulan B pula membariskan Indonesia, Kemboja dan Timor-Leste.
Malaysia akan bertemu Laos pada Jumaat, 10 Julai 2026 dan Singapura pada Khamis, 16 Julai 2026 di mana dua pasukan teratas setiap kumpulan akan mara ke Semi Final pada Ahad, 19 Julai 2026.
Manakala Final dan Tempat Ke-3 dijadualkan berlangsung pada Rabu, 22 Julai 2026. Tiga pasukan teratas bagi Piala Wanita AFF 2026 akan mara ke Kejuaraan Wanita AFF bersama lima pasukan lain iaitu Australia, Vietnam, Thailand, Myanmar dan Filipina.