Samada sudah merasa selamat ketika majoriti arena sukan dunia masih resah dengan pandemik Covid 19 ada juga segelintir yang mengambil ‘ringan’.

Di Asia, Liga Premier Taiwan diteruskan meskipun penularan Covid 19 masih belum diisytiharkan reda atau pulih sepenuhnya.

Setakat ini, Taiwan mencatatkan 393 kes jangkitan positif Covid 19 dan enam kematian direkodkan.

Taiwan merupakan negara kelima yang meneruskan saingan liga domestik antaranya Belarus, Nicaragua, Tajikistan dan Afrika (Liga Premier Burundi).

Liga bagi saingan wanita di Taiwan juga akan bermula pada Ahad.

Dalam pada itu, di Eropah, gergasi Bundesliga, Bayern Munich telahpun memulakan sesi latihan secara tertutup meskipun liga masih lagi ditunda.

Ia dilakukan dengan skala yang kecil dan perbincangan turut diadakan dengan pihak berkuasa tempatan untuk memastikan segala ketetapan dan peraturan dipatuhi bagi membendung penularan wabak Covid 19.

Sementara di Belgium, liga utama negara itu, Belgian Pro League dijangka akan ditamatkan meskipun berbaki satu perlawanan sahaja lagi.

Keputusan tersebut akan dimuktamadkan sepenuhnya pada mesyuarat ahli lembaga pengarah liga dan Club Brugge juga dinobat selaku juara.

SENARAI LIGA YANG MASIH AKTIF / TUNDA

Eropah (UEFA)

Aktif : Belarusian Premier League

Tunda : Premier League, La Liga, Serie A, German Bundesliga, Ligue 1, Albanian Superliga, Andorran First Division, Armenian Premier League, Austrian Bundesliga, Azerbaijan Premier League, Belgium First Division A, Premier League of Bosnia and Herzegovina, Bulgarian First Professional Football League, Croatian First Football League, Cypriot First Division, Czech First League, Danish Superliga, Estonian Meistriliiga, Finnish Veikkausliiga, Georgian Erovnuli Liga, Gibraltar National League, Greek Super League, Hungarian Nemzeti Bajnokság, Israeli Premier League, Football Superleague of Kosovo, Latvian Higher League, Lithuanian A-League, Luxembourg National Division, Maltese Premier League, Montenegrin First League, Dutch Eredivisie, Macedonian First Football League, Northern Irish Premiership, Polish Ekstraklasa, Portuguese Primeira Liga, League of Ireland Premier Division, Romanian Liga I, Russian Premier League, Sammarinese Football Championship, Scottish Premiership, Serbian Super Liga, Slovak Super Liga, Slovenian PrvaLiga, Swiss Super League, Turkish Super Lig, Ukrainian Premier League, Welsh Premier League,Norwegian Eliteserien.

Asia (AFC)

Tunda: Liga Juara Juara Asia / Piala AFC, Australian A-League, Bangladesh Premier League, Bhutan National League, Bahraini Premier League, Brunei Super League, Cambodian League, Chinese Super League, Guam Soccer League, Hong Kong Premier League, Indonesia Liga 1, Persian Gulf Pro League, Iraqi Premier League, Japanese J1 League, Jordan Premier League, South Korean K League 1, Kuwait VIVA Premier League, Kyrgyzstan League, Lebanese Premier League, Liga de Elite, Malaysian Super League, Myanmar National League, Dhivehi Premier League, Pakistan Premier League, Philippines Football league, Qatar Stars League, Saudi Professional League, S.League (Singapore), Sri Lanka Champions League, Syrian Premier League, Thai League T1, UAE Pro-League, Uzbek League, V.League 1, Yemeni League, Ýokary Liga

CONCACAF

Aktif : Primera División de Nicaragua

Tunda: Concacaf Champions League, Antigua and Barbuda Premier Division, Aruban Division di Honor, Digicel Premier League (Barbados), BFA Senior League, Premier League of Belize, Divishon Honor Bonaire, Campeonato Nacional (Cuba), Cingular Wireless Premier Division (Bermuda), Canadian Premier League, Cayman Island League, Costa Rica Primera División, Curaçao League First Division, Dominica Premier League, Liga Mayor (Dominican Republic), Salvadoran Primera División, French Guiana Honor Division, Guadeloupe Division of Honor, Ligue Haïtienne, Liga Nacional (Honduras), Red Stripe Premier League, Martinique Championnat National, Liga MX (Mexico), Liga Panameña de Fútbol, Topklasse (Suriname), TT Pro League, MLS,

CAF (Africa)

Aktif :Burundi Premier League

Tunda: Girabola (Angola), Benin Premier League, Burkinabé Premier League, Algerian Ligue Professionnelle 1, Botswana Premier League, Cape Verdean football Championships, Central African Republic League, Comoros Premier League, Congo Premier League, Linafoot (DR Congo), Djibouti Premier League, Egyptian Premier League, Eritrean Premier League, Ethiopian Premier League, Gabon Championnat National D1, Ghana Premier League, Guinée Championnat National, Campeonato Nacional da Guiné-Bissau, Kenyan Premier League, Libyan Premier League, Liberian Premier League, Ligue 1 Mauritania, Botola 1 (Morocco), Rwandan Premier League, South Sudan Football Championship, Tunisian Ligue Professionnelle 1, Ugandan Premier League, Zambian Premier League, Zimbabwe Premier Soccer League, Super League of Malawi, Mauritian League, Réunion Premier League, Sierra Leone National Premier League, Somalia League, Premier Soccer League (South Africa), Sudan Premier League, Tanzanian Premier League, Elite One (Cameroon), Nigeria Premier League

CONMEBOL

Tunda: Primera División (Argentina), Bolivian Primera División, Primera División (Chile), Primera A (Colombia), Serie A (Ecuador), Primera División (Paraguay), Liga 1 (Chile), Primera División (Uruguay), Primera División (Venezuela)

OFC (Oceania)

Tunda: Tahiti Division Fédérale (French Polynesia), Port Vila Football League (Vanuatu), New Zealand Football Championship, National Football League (Fiji), New Caledonia Division Honneur, Papua New Guinea Overall Championship,

sumber: https://www.squawka.com/en/world-football-leagues-coronavirus-suspended-active/