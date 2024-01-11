大马超级1000赛今日上演16强战，“峰译组合”谢定峰与苏伟译在男双16强内战中以以21比15、21比16拿下“飞汀组合”吴世飞与诺伊祖汀，取得对战4连胜并同时杀进8强。他们明天将约战去年夺下世界锦标赛和总决赛两座重量级冠军的韩国组合徐承宰与姜敏赫，后者在另一场比赛以直落两局战胜中华台北的李哲辉与杨博轩。

自由人男双王耀新与张御宇苦战三局，以21比10、11比21、24比22力挫丹麦强档金阿斯特鲁普与拉斯姆森，成功晋级8强。

在决胜局，“新宇”从落后下追至16平，过后先拿到赛点，但丹麦组合成功逼平手进入加点战，“新宇”经过三次尝试才拿下最终胜利。

“新宇”的8强对手，将是日本前世界冠军保木卓朗与小林优吾，后者以21比11、21比13战胜苏格兰的邓恩与霍尔。

大马三对混双在大马羽球公开赛第二轮比赛全部出局。大马头号混双陈堂杰与杜依蔚以22比24、14比21败给日本组合绿川大辉与斋藤夏。

“夫妻档”吴埙阀/赖洁敏则以15比21、12比21败给泰国首席混双6号种子德差波与萨西丽。

最后一次征战大马公开赛的陈炳顺与谢宜茜也正式告别，两人以14比21、14比21输给中国的蒋振邦与魏雅欣。

我国唯一女双选手吴堇溦以15比21、22比24 不敌印尼一姐的玛丽施卡，目前吴堇溦在巴黎奥运积分赛排名第28，在每个国家或地区都最多只能派出2人参赛的情况下，吴堇溦排在第19顺位，已几乎可确定为大马锁定一个参赛资格。

值得一提的是，中华台北的男单林俊易，以21比18、21比16爆冷淘汰泰国世界冠军昆拉武特，下一圈迎战中国选手李诗沣，后者以13比21、21比16、21比18逆转队友翁泓阳。

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