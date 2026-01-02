Perjalanan mereka untuk mencapai dominasi global dipenuhi dengan pelbagai halangan. Namun, Chen Tang Jie dan Toh Ee Wei, berani menghadapi cabaran besar untuk dinobatkan sebagai juara beregu campuran dunia pada bulan Ogos tahun lalu. Ia merupakan kemenangan bersejarah yang akan sentiasa dihargai oleh rakyat Malaysia.

Mereka telah menjadi inspirasi kepada jutaan peminat Malaysia, yang menyaksikan kebangkitan mereka daripada kegagalan dan kecederaan untuk mencapai kejayaan dalam dunia badminton. Tang Jie dan Ee Wei, dengan bakat luar biasa, disiplin dan ketekunan mereka, adalah kisah kejayaan bertaraf dunia yang akan berterusan sehingga ke Sukan Olimpik 2028

Mengiktiraf kemajuan luar biasa mereka dan nilai-nilai yang dikongsi, Allianz Malaysia Berhad memutuskan untuk memberi ganjaran kepada Tang Jie-Ee Wei dan menyokong mereka sambil terus mencuba untuk meraih penghormatan tertinggi di seluruh dunia. Mereka akan secara rasmi memegang peranan sebagai Duta Jenama Allianz Malaysia bermula 1 Januari dan akan terlibat secara aktif dalam pelbagai kempen, terutamanya Program Allianz C.E.O. (Kerjaya Kecemerlangan & Peluang).

Program C.E.O. Allianz adalah laluan kerjaya menyeluruh dan transformatif yang direka untuk membangunkan Allianz Life Changers — penasihat insurans yang bukan sahaja menjual polisi tetapi menjadi panduan yang dipercayai bagi pelanggan. Melalui latihan yang teratur, bimbingan, dan pembangunan kepimpinan, program ini membekalkan individu dengan kemahiran, tujuan, dan keyakinan untuk mencipta impak positif sambil memastikan masa depan kewangan keluarga di Malaysia.

“Kami berbesar hati untuk menerima juara dunia semasa sebagai duta jenama kami. Mereka dipilih kerana kami percaya bahawa kejayaan bertaraf dunia dibina atas disiplin, ketabahan dan motivasi. Ia bukan hanya tentang bakat tetapi tentang konsistensi, ketahanan, dan keberanian untuk terus maju, nilai-nilai yang mencerminkan mentaliti seorang Allianz Life Changer,” kata Sean Wang, Ketua Pegawai Eksekutif Allianz Malaysia Berhad.

Logo Program C.E.O. Allianz akan dipaparkan dengan jelas di bahu kanan atas jersi pemain bermula dengan perlawanan Terbuka Malaysia minggu hadapan.

“Bagi pihak Allianz Malaysia Berhad, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Persatuan Badminton Malaysia (BAM) atas sokongan mereka,” tambah Sean.

“Sama seperti juara beregu campuran elit yang berlatih dengan disiplin dan tampil di bawah tekanan, Allianz Life Changers melalui Program Allianz C.E.O. didorong oleh ketahanan dan tujuan untuk berjaya. Melalui penajaan ini, kami menjemput individu dengan minda juara untuk menyertai kami dan membina kerjaya jangka panjang dalam insurans,” tambah Giulio Slavich, Ketua Pegawai Eksekutif Allianz Life Insurance Malaysia Berhad.

“Tang Jie dan saya sangat teruja untuk bekerjasama dengan Allianz Malaysia terutamanya kerana sokongan mereka yang kukuh terhadap badminton Malaysia. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Allianz Malaysia kerana mempercayai kami untuk membawa logo Program C.E.O. Allianz pada jersi kami. Yang paling penting, diberi peluang ini oleh sebuah organisasi global meningkatkan keyakinan kami dan akan mendorong kami untuk sentiasa berusaha mencapai kecemerlangan,” kata Ee Wei. “Kami ingin menyampaikan penghargaan kami kepada Persatuan Badminton Malaysia atas bantuan dan sokongan mereka terhadap kerjasama ini.”

Allianz Malaysia Berhad terus memainkan peranan aktif dalam pembangunan sukan badminton di negara ini melalui kerjasama dengan BAM sebagai Penyedia Perkhidmatan Kewangan Rasmi dan Kejohanan Badminton Junior Allianz, salah satu kejohanan akar umbi terkemuka di Malaysia yang membimbing juara masa depan.

