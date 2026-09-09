Amelia Lee semakin hampir untuk melakar kejayaan di kejohanan golf 100PLUS Persatuan Golf Malaysia (MGA) Program Pembangunan Remaja Kebangsaan (NJDP) 2026 Pusingan Kedua selepas mengekalkan kedudukan selaku pendahulu keseluruhan kategori perempuan pada hari kedua saingan yag berlangsung di Kelab Golf A’ Famosa, Melaka.

Beliau tampil lebih konsisten pada pusingan kedua apabila mencatat 69 pukulan, tiga bawah par, untuk mengumpul 140 pukulan, empat bawah par selepas tamat dua pusingan.

Jelas Amelia, beliau memperbaiki permainannya berbanding hari pertama, khususnya dalam aspek putting untuk melakar lebih banyak birdie sepanjang pusingan ditambah keadaan cuaca yang berubah, termasuk cuaca panas pada awal permainan sebelum hujan dan kembali cerah sedikit sebanyak membantunya.

“Hari ini lebih baik berbanding semalam. Saya rasa putting saya bagus dan pukulan juga baik, malah saya mendapat banyak peluang untuk melakukan birdie,” kata Amelia.

“Saya rasa cuaca hari ini sangat baik dan saya harap keadaan yang sama berterusan esok,” katanya.

Memasuki pusingan terakhir esok, Amelia mengakui keyakinannya semakin meningkat untuk memburu gelaran, namun enggan terlalu memikirkan kelebihan yang dimiliki ketika ini.

“Saya rasa saya boleh melakukannya. Saya yakin saya mampu melakukannya esok,” katanya yang menyifatkan kunci utama pada pusingan terakhir adalah keupayaan meletakkan bola di atas green, mencipta peluang birdie dan memanfaatkan peluang tersebut.

Catatan itu memberikannya kelebihan empat pukulan ke atas Choi Quinn-Cie yang turut cemerlang untuk memperbaiki kedudukan dan berada di tempat kedua dengan catatan keseluruhan par 144 pukulan.

Dalam kategori lelaki pula, Jarvis Liew Zun Xin muncul pemain paling menyerlah pada hari kedua selepas melakukan kebangkitan luar biasa dengan catatan 66 pukulan, enam dibawah par.

Selepas membuka saingan dengan 75 pukulan pada hari pertama, Jarvis melonjak ke kedudukan teratas dengan jumlah 141 pukulan, tiga bawah par, meninggalkan Raja Muhammad Syakir Raja Mohd Sukry di tempat kedua yangmengumpul 150 pukulan eam di atas par.

Jarvis mengakui perubahan dari segi teknik ayunan dan pendekatan mental menjadi antara faktor utama yang membantu meningkatkan prestasinya, terutama selepas merasakan permainan hari pertama kurang kemas.

“Dari segi mental, saya cuba untuk lebih yakin dengan setiap pukulan. Saya cuma cuba untuk menjadi lebih baik berbanding semalam.

“Dalam masa sama, dalam golf apa sahaja boleh berlaku, jadi saya cuba untuk kekal gembira dan positif sepanjang permainan,” katanya.

Walaupun memiliki kelebihan sembilan pukulan selepas dua pusingan, Jarvis tidak mahu terlalu yakin dan menganggap saingan masih belum berakhir selagi 18 lubang terakhir belum diselesaikan.

“Keyakinan saya memang meningkat, tetapi saya tidak boleh terlalu yakin atau mendabik dada. Saya perlu kekal merendah diri,” katanya.

Keputusan Hari Kedua – Kategoti Lelaki Keseluruhan

Jarvis Liew Zun Xin – 141 (-3)

Raja Muhammad Syakir Raja Mohd Sukry – 150 (+6)

Muhamad Eiqbal Aisy Mohd Elauddin – 151 (+7)

Khaleed Ikhwan Azim Dato’ Mohd Nafidz – 153 (+9)

Mohammad Fahrain Fadzilisham – 153 (+9)

Keputusan Hari Kedua – Kategoti Perempua Keseluruhan

Amelia Lee – 140 (-4)

Choi Quinn-Cie – 144 (Par)

Vikasni Laakshitaa Bala Subramaniam – 152 (+8)

Raissa Ahmad Zuhaili – 152 (+8)

Amirah Nur Hanania Afanizam – 152 (+8)

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