Malaysian national team head coach Peter Cklamovski has announced the 29 players set to shoulder the responsibility for the two friendlies in September.
Centralised training will start on 1 September 2025 in preparation for the first friendly against Singapore, on 4 September 2025 at the National Stadium in Bukit Jalil.
The team will then continue with the camp in Johor for the second fixture against Palestine to be played at the Sultan Ibrahim Stadium on 8 September 2025.
MALAYSIA NATIONAL TEAM
|No.
|Name
|Age
|Club
|1.
|Ahmad Syihan Hazmi Mohamed
|29
|Johor Darul Ta’zim
|2.
|La’Vere Lawrence Corbin-Ong
|34
|Johor Darul Ta’zim
|3.
|Hector Alexander Hevel Serrano
|29
|Johor Darul Ta’zim
|4.
|Shahrul Mohd Saad
|32
|Johor Darul Ta’zim
|5.
|Joao Vitor Brandao Figueiredo
|29
|Johor Darul Ta’zim
|6.
|Jon Irazabal Iraurgui
|29
|Johor Darul Ta’zim
|7.
|Muhammad Nazmi Faiz Mansor
|31
|Johor Darul Ta’zim
|8.
|Arif Aiman Mohd Hanapi
|25
|Johor Darul Ta’zim
|9.
|Romel Oswaldo Morales Ramirez
|28
|Johor Darul Ta’zim
|10.
|Harith Haiqal Adam Afkar
|23
|Selangor
|11.
|Nooa Hamzah Laine
|23
|Selangor
|12.
|Quentin Cheng Jiun Ho
|26
|Selangor
|13.
|Mohamad Faisal Abdul Halim
|27
|Selangor
|14.
|Dominic Jun Jin Tan
|28
|Sabah
|15.
|Daniel Sang Ting
|33
|Sabah
|16.
|Stuart John Wilkin
|27
|Sabah
|17.
|Mohd Suhaimi Husin
|31
|Terengganu
|18.
|Muhammad Azam Azmi Murad
|24
|Terengganu
|19.
|Paulo Josue
|36
|KL City
|20.
|Muhammad Safawi Rasid
|28
|KL City
|21.
|Muhammad Azri Ab Ghani
|26
|Negeri Sembilan
|22.
|Muhammad Haziq Nadzli
|27
|Kuching City
|23.
|Dion Johan Cools
|29
|Cerezo Osaka
|24.
|Endrick Dos Santos
|30
|Ho Chi Minh City
|25.
|Sergio Fabian Ezequiel Aguero
|31
|Kanchanaburi Power
|26.
|Gabriel Felipe Arrocha
|23
|Unionistas De Salamanca
|27.
|Facundo Tomas Garces
|25
|Deportivo Alaves
|28.
|Rodrigo Julian Holgado
|29
|America De Cali S.A.
|29.
|Richard Li Hua Chin
|22
|Raith Rovers
#AFF