Malaysian national team head coach Peter Cklamovski has announced the 29 players set to shoulder the responsibility for the two friendlies in September.

Centralised training will start on 1 September 2025 in preparation for the first friendly against Singapore, on 4 September 2025 at the National Stadium in Bukit Jalil.

The team will then continue with the camp in Johor for the second fixture against Palestine to be played at the Sultan Ibrahim Stadium on 8 September 2025.

MALAYSIA NATIONAL TEAM

No.NameAgeClub
1.Ahmad Syihan Hazmi Mohamed29Johor Darul Ta’zim
2.La’Vere Lawrence Corbin-Ong34Johor Darul Ta’zim
3.Hector Alexander Hevel Serrano29Johor Darul Ta’zim
4.Shahrul Mohd Saad32Johor Darul Ta’zim
5.Joao Vitor Brandao Figueiredo29Johor Darul Ta’zim
6.Jon Irazabal Iraurgui29Johor Darul Ta’zim
7.Muhammad Nazmi Faiz Mansor31Johor Darul Ta’zim
8.Arif Aiman Mohd Hanapi25Johor Darul Ta’zim
9.Romel Oswaldo Morales Ramirez28Johor Darul Ta’zim
10.Harith Haiqal Adam Afkar23Selangor
11.Nooa Hamzah Laine23Selangor
12.Quentin Cheng Jiun Ho26Selangor
13.Mohamad Faisal Abdul Halim27Selangor
14.Dominic Jun Jin Tan28Sabah
15.Daniel Sang Ting33Sabah
16.Stuart John Wilkin27Sabah
17.Mohd Suhaimi Husin31Terengganu
18.Muhammad Azam Azmi Murad24Terengganu
19.Paulo Josue36KL City
20.Muhammad Safawi Rasid28KL City
21.Muhammad Azri Ab Ghani26Negeri Sembilan
22.Muhammad Haziq Nadzli27Kuching City
23.Dion Johan Cools29Cerezo Osaka
24.Endrick Dos Santos30Ho Chi Minh City
25.Sergio Fabian Ezequiel Aguero31Kanchanaburi Power
26.Gabriel Felipe Arrocha23Unionistas De Salamanca
27.Facundo Tomas Garces25Deportivo Alaves
28.Rodrigo Julian Holgado29America De Cali S.A.
29.Richard Li Hua Chin22Raith Rovers

