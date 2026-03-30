Pemain beregu lelaki profesional Malaysia, Teo Ee Yi, baru-baru ini mengumumkan penamatan kerjasama dengan Li-Ning dan mengesahkan penyertaannya bersama jenama tempatan FELET. Beliau akan meneruskan kerjaya profesional dengan sokongan penaja baharu dan tidak mempunyai rancangan untuk bersara buat masa ini.

Pemain berusia 32 tahun itu sebelum ini memuat naik kenyataan di media sosial bagi merakamkan penghargaan kepada Li-Ning atas sokongan yang diberikan, selain mengumumkan secara rasmi penamatan kerjasama tersebut.

Pengumuman itu segera mencetuskan perhatian dan perbincangan dalam kalangan peminat, termasuk spekulasi sama ada beliau akan bersara atau berpisah dengan pasangan beregunya, Ong Yew Sin.

Mengulas perkara tersebut, Teo Ee Yi menegaskan bahawa beliau tidak mempunyai sebarang perancangan untuk bersara.

“Saya masih memilih untuk terus mengejar impian dan ingin menikmati cabaran di gelanggang. Ini hanyalah pertukaran penaja dan tidak menjejaskan perkembangan kerjaya serta perancangan saya,” katanya.

Difahamkan, keputusan beliau menyertai FELET mempunyai kaitan rapat dengan latar belakangnya. Sebagai anak jati Muar, dan FELET juga berasal dari Muar, kedua-dua pihak telah lama mempunyai asas hubungan yang kukuh. Beliau juga telah menggunakan raket FELET sejak kecil, menjadikan kerjasama ini sebagai satu “kepulangan” ke sistem yang sudah dikenali.

Beliau turut menyatakan harapan untuk menggunakan pengaruhnya dalam mempromosikan jenama tempatan agar “Buatan Malaysia” dapat diketengahkan ke peringkat lebih tinggi, selain menyumbang kembali kepada kampung halaman dan masyarakat.

Pada masa sama, beliau merakamkan penghargaan kepada FELET atas kepercayaan yang diberikan dan berharap kerjasama ini dapat diteruskan dalam kejohanan serta pembangunan masa depan.

Sebagai jenama badminton tempatan terkemuka Malaysia, penyertaan Teo Ee Yi terus mengukuhkan barisan atlet FELET.

Antara pemain di bawah naungan FELET termasuk pasangan beregu Malaysia Tan Wee Kiong dan Azriyn Ayub, Goh V Shem bersama pasangan Korea Choi Sol Gyu, pemain perseorangan Hong Kong Ng Ka Long, bintang muda Indonesia Christian Adinata, pemain wanita Thailand Busanan Ongbamrungphan serta pemain beregu lelaki Chinese Taipei, Su Ching-heng.

