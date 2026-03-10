John Herdman, the head coach of the Indonesian national team, has called up a provisional squad of 41 players in preparation for the 2026 FIFA Series, which will be held in Jakarta on 27-30 March 2026.

The FIFA Series will take place at the Gelora Bung Karno Stadium and will also feature Bulgaria (UEFA), the Solomon Islands (OFC), and St. Kitts and Nevis (CONCACAF).

In addition to familiar faces like Jay Idzes, Emil Audero, and Elkan Baggott in the Indonesia training squad, Herdman has also given opportunities to youngsters Cahya Supriadi, Dony Tri Pamungkas, Arkhan Fikri, and Victor Dethan.

INDONESIA NATIONAL TEAM TRAINING SQUAD

GOALKEEPERS

Emil Audero – UC Cremonese

Maarten Paes – AFC Ajax

Nadeo Argawinata – Borneo FC

Cahya Supriadi – PSIM Yogyakarta

Ernando Ari – Persebaya Surabaya

DEFENDERS

Jay Idzes – US Sassuolo

Kevin Diks – Borussia Mönchengladbach

Dean James – Go Ahead Eagles

Elkan Baggott – Ipswich Town

Justin Hubner – Fortuna Sittard

Nathan Tjoe-A-On – Willem II

Dony Tri Pamungkas – Persija Jakarta

Rizky Ridho – Persija Jakarta

Sandy Walsh – Buriram United

Fajar Fathurrahman – Persija Jakarta

Muhammad Ferrari – Bhayangkara Presisi

Yance Sayuri – Malut United FC

MIDFIELDERS

Calvin Verdonk – LOSC Lille

Joey Pelupessy – Lommel SK

Eliano Reijnders – Persib Bandung

Ivar Jenner – Dewa United

Jordi Amat – Persija Jakarta

Marc Klok – Persib Bandung

Ricky Kambuaya – Dewa United

Witan Sulaeman – Persija Jakarta

Egy Maulana Vikri – Dewa United

Tim Geypens – FC Emmen

Arkhan Fikri – Arema FC

Ezra Walian – Persik Kediri

Victor Dethan – PSM Makassar

STRIKERS

Miliano Jonathans – FC Utrecht

Ole Romeny – Oxford United

Ragnar Oratmangoen – FCV Dender

Beckham Putra – Persib Bandung

Mauro Zijlstra – Persija Jakarta

Ramadhan Sananta – DPMM FC

Yakob Sayuri – Malut United

Adrian Wibowo – Los Angeles FC

Hokky Caraka – Persita Tangerang

Jens Raven – Bali United

Stefano Lilipaly – Dewa United

