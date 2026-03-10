John Herdman, the head coach of the Indonesian national team, has called up a provisional squad of 41 players in preparation for the 2026 FIFA Series, which will be held in Jakarta on 27-30 March 2026.
The FIFA Series will take place at the Gelora Bung Karno Stadium and will also feature Bulgaria (UEFA), the Solomon Islands (OFC), and St. Kitts and Nevis (CONCACAF).
In addition to familiar faces like Jay Idzes, Emil Audero, and Elkan Baggott in the Indonesia training squad, Herdman has also given opportunities to youngsters Cahya Supriadi, Dony Tri Pamungkas, Arkhan Fikri, and Victor Dethan.
INDONESIA NATIONAL TEAM TRAINING SQUAD
GOALKEEPERS
Emil Audero – UC Cremonese
Maarten Paes – AFC Ajax
Nadeo Argawinata – Borneo FC
Cahya Supriadi – PSIM Yogyakarta
Ernando Ari – Persebaya Surabaya
DEFENDERS
Jay Idzes – US Sassuolo
Kevin Diks – Borussia Mönchengladbach
Dean James – Go Ahead Eagles
Elkan Baggott – Ipswich Town
Justin Hubner – Fortuna Sittard
Nathan Tjoe-A-On – Willem II
Dony Tri Pamungkas – Persija Jakarta
Rizky Ridho – Persija Jakarta
Sandy Walsh – Buriram United
Fajar Fathurrahman – Persija Jakarta
Muhammad Ferrari – Bhayangkara Presisi
Yance Sayuri – Malut United FC
MIDFIELDERS
Calvin Verdonk – LOSC Lille
Joey Pelupessy – Lommel SK
Eliano Reijnders – Persib Bandung
Ivar Jenner – Dewa United
Jordi Amat – Persija Jakarta
Marc Klok – Persib Bandung
Ricky Kambuaya – Dewa United
Witan Sulaeman – Persija Jakarta
Egy Maulana Vikri – Dewa United
Tim Geypens – FC Emmen
Arkhan Fikri – Arema FC
Ezra Walian – Persik Kediri
Victor Dethan – PSM Makassar
STRIKERS
Miliano Jonathans – FC Utrecht
Ole Romeny – Oxford United
Ragnar Oratmangoen – FCV Dender
Beckham Putra – Persib Bandung
Mauro Zijlstra – Persija Jakarta
Ramadhan Sananta – DPMM FC
Yakob Sayuri – Malut United
Adrian Wibowo – Los Angeles FC
Hokky Caraka – Persita Tangerang
Jens Raven – Bali United
Stefano Lilipaly – Dewa United
