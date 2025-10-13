Kurang 24 jam sebelum edisi sulung Kejohanan Bolasepak Bawah 12 Tahun (B12) F&N Magnolia membuka tirainya, kesemua 16 pasukan pastinya sudah berada di fasa terakhir persiapan untuk memburu kejuaraan.

Antara yang pastinya mencuri tumpuan persaingan bagi Kumpulan A yang diisi SK Ulu Yam Bharu, SK Cochrane, SK Semenyih dan SK Putrajaya Presint 9.

Menggalas tugas dari zon Putrajaya, SK Putrajaya Presint 9 pastinya tidak mahu melepaskan peluang untuk mencabar tiga lagi pasukan seterusnya menaiki podium di kejohanan ini.

Pengurus pasukan, Muhd Izman Yahya menekankan beberapa aspek penting kepada anak didiknya dalam persiapan untuk mengharungi aksi Kumpulan A kelak.

“Pasukan SK Putrajaya Presint 9 (2) telah menjalani latihan secara konsisten selama lebih kurang dua bulan.

“Latihan dijalankan sebanyak tiga kali seminggu yang merangkumi aspek kecergasan, kemahiran teknikal, dan taktikal pasukan bagi memastikan pemain benar-benar bersedia menghadapi kejohanan ini,” kata Izman.

Tambahnnya lagi inisiatif oleh Freaser & Neave Holding Bhd menganjurkan kejohanan bolasepak diperingkat akar umbi tidak hanya memberi manfaat terhadap pemain, tetapi kepada sekolah.

“Saya berpendapat penganjuran edisi pertama kejohanan Magnolia Cup ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik dalam melahirkan lebih ramai bakat baharu dalam sukan bola sepak di peringkat sekolah rendah.

“Ia bukan sahaja memberi peluang kepada murid menunjukkan kebolehan masing-masing, tetapi juga memupuk semangat kesukanan dan perpaduan antara sekolah,” katanya lagi

SK Presint 9 akan membuka tirai saingan kumpulan A menentang SK Semenyih di sebelah pagi esok disusuli aksi berdepan SK Ulu Yam Bharu pada sebelah petang dan menutup saingan peringkat Kumpulan berdepan SK Cochrane pada keesokkan hari.

Kejohanan Bola Sepak Bawah 12 Tahun (B-12) F&N Magnolia akan dianjurkan dari 13 hingga 16 Oktober ini di Kuala Selangor, dengan kerjasama Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian (BSKK), Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kejohanan tiga hari yang menghimpunkan juara-juara sekolah daripada pertandingan Majlis Sukan Daerah di Selangor dan Wilayah Persekutuan sepanjang tahun lalu itu akan menampilkan 16 pasukan kesemuanya.

Pasukan-pasukan ini dibahagikan kepada empat kumpulan dalam format pertandingan sembilan sebelah.

Juara dan naib juara kumpulan akan mara ke peringkat kalah mati.

Tuan rumah, Selangor diwakili oleh 10 pasukan, manakala Kuala Lumpur dengan empat pasukan dan Putrajaya dengan dua pasukan.

Kejohanan Piala Magnolia telah dilancarkan secara rasmi pada 22 Ogos 2025 dan dihadiri oleh Encik Ithnin Bin Mahadi, Pengarah, Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian (BSKK), Encik Norazrin Bin Norsyam Yee, Pengarah, Kerajaan & Industri, Engagement, Fraser & Neave Holdings Berhad, dan Encik Norismadi Manap, Presiden Persatuan Penulis Sukan Malaysia (SAM).

KEJOHANAN BOLASEPAK B12 TAHUN F&N MAGNOLIA

KUMPULAN A: SK Ulu Yam Bharu, SK Cochrane, SK Semenyih, SK Putrajaya Presint 9

KUMPULAN B: SK Bukit Naga, SK Batu Muda, SK Binjai Jaya, SK Putrajaya Presint 15

KUMPULAN C: SK Kebun Baharu, SK Taman Melati, SK Damansara Damai (2), SK Serdang UPM

KUMPULAN D: SK Taman Tun Teja, SK Sultan Hisamuddin Alam Shah, SK Seri Pristana, SK Bandar Baru Salak Tinggi

