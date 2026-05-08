Penyerang berbisa Selangor FC, Chrigor Moraes mengakui kehidupan yang selesa di luar padang menjadi antara faktor utama kejayaannya di depan gol ketika membantu Red Giants memburu trofi utama pertama mereka dalam tempoh lebih sedekad menerusi Kejohanan Kelab ASEAN Shopee Cup™.

Pemain import Brazil itu semakin menghadiahkan Selangor kepada kejayaan pertama sejak menjulang Piala Malaysia pada 2015 selepas menjaringkan kedua-dua gol, termasuk satu penyudah tenang, dalam kemenangan 2-1 ke atas Nam Định FC pada aksi separuh akhir pertama Shopee Cup™ di laman sendiri pada Rabu.

Dua jaringan itu menjadikan jumlah keseluruhan gol pemain berusia 25 tahun itu meningkat kepada 40 gol dalam 45 perlawanan bagi semua pertandingan musim ini, iaitu musim pertamanya bersama kelab Malaysia tersebut sejak menyertai pasukan itu dari Buriram United FC pada Julai lalu.

“Apabila saya datang ke Selangor, dari hari pertama sehingga sekarang saya rasa seperti rumah saya berada di sini,” kata penyerang itu.

“Saya ada keluarga di sini, isteri saya melahirkan anak di sini, jadi semua orang menyokong kami. Ini sangat

penting bagi saya kerana saya sangat sayangkan keluarga saya.

“Saya mahu berada dekat dengan keluarga dan di sini saya mempunyai satu keluarga, semuanya dari Brazil.

Ini sangat penting untuk saya dan saya rasa sangat selesa untuk bermain dan menjaringkan gol.

“Saya rasa selamat di sini. Isteri saya tidak begitu fasih berbahasa Inggeris, saya juga begitu, tetapi di sini

saya boleh keluar dan cuba berkomunikasi. Saya juga ada kawan di luar bola sepak di sini.

“Saya datang dari Thailand dan di sana saya hanya ada kawan dalam kelab sahaja. Di sini saya boleh keluar minum kopi bersama kawan-kawan. Itu berbeza bagi saya. Perkara seperti ini saya boleh lakukan di Brazil tetapi di luar negara ia berbeza.”

Keselesaan yang dirasai Chrigor dalam suasana baharunya jelas memberi kesan besar terhadap prestasinya di atas padang.

Dia menjaringkan gol dalam penampilan sulung Shopee Cup™ menentang bekas kelabnya dan juara bertahan Buriram United FC, yang kini mendahului 3-1 ke atas Johor Darul Ta’zim FC dalam satu lagi aksi separuh akhir, sebelum meledak dua gol yang meletakkan Selangor semakin hampir ke final kejohanan itu.

Jaringan tersebut menambah koleksi 23 golnya dalam 23 perlawanan Liga Super Malaysia selain lima gol dalam Piala Malaysia, lima gol dalam Piala FA Malaysia dan empat gol dalam AFC Champions League Two.

Ketajamannya di depan pintu gol turut membuatkan ketua jurulatih Kim Pan-gon serta rakan sepasukan membina hubungan istimewa dengan penyerang utama mereka itu.

“Kami percaya kepada Chrigor,” kata Kim.

“Pemain-pemain kami sentiasa cuba memberikan hantaran terbaik supaya dia boleh menjaringkan gol. Dia bukan sahaja menyerang, tetapi turut membantu daripada segi pertahanan.

“Dia bekerja keras dan mempunyai kepimpinan untuk memastikan keharmonian pasukan. Dia tidak pernah pentingkan diri sendiri, dia sentiasa menjaga pemain lain. Dia pemain yang hebat.”

Hubungan erat dalam pasukan itu memainkan peranan penting dalam membantu Selangor memburu gelaran Shopee Cup™ ketika kelab tersebut cuba menamatkan kemarau trofi utama yang berpanjangan.

Walaupun Selangor merupakan antara kelab paling popular dan berjaya dalam sejarah bola sepak Malaysia, gelaran ke-33 Piala Malaysia yang dimenangi pada 2015 merupakan trofi utama terakhir mereka manakala kali terakhir muncul juara liga adalah pada tahun 2010.

Selepas layak ke Shopee Cup™ hasil kedudukan naib juara liga musim lalu, Chrigor dan rakan-rakan kini

fokus untuk menyingkirkan Nam Định dalam aksi timbal balik kedua di Vietnam pada Rabu depan.

“Kami tahu ini sangat penting untuk kami dan juga kelab tetapi kami juga tahu ia sukar kerana ada sedikit tekanan memandangkan sudah 10 tahun,” katanya mengenai kemarau trofi utama Selangor.

“Tetapi kami sentiasa bersama dan hanya tinggal satu lagi perlawanan untuk ke final. Ia perlawanan yang

sukar tetapi kami tahu kami boleh melakukannya.

“Bola sepak hari ini sangat bergantung kepada keyakinan. Rakan-rakan sepasukan memberikan keyakinan itu kepada saya dan saya tahu apabila bola sampai kepada saya, saya boleh kekal tenang kerana mereka yakin saya mampu menjaringkan gol.

“Apabila saya mengawal bola, badan saya boleh kekal tenang.”

Perlawanan separuh akhir kedua Piala Shopee™ 2025/26 adalah pada 13 Mei seperti berikut:

DATE MATCH # MATCH MATCH VENUE KICK-OFF (LOCALTIME) KICK-OFF (GMT) May 13 33 SF Leg 2 NAM ĐỊNH FC (VIE) v SELANGOR FC (MAS) Thiên Trường Stadium, Ninh Binh 5.30pm 10.30am 34 SF Leg 2 BURIRAM UNITED FC (THA) v JOHOR DARUL TA’ZIM FC (MAS) Buriram Stadium, Buriram 7pm 12pm

Perlawanan akhir di tempat sendiri dan tempat lawan adalah pada 20 dan 27 Mei.

