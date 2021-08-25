Brad Maloney, the head coach of the Malaysian Under-22 team, has called up 27 players to form the training squad ahead of the qualifying round of the AFC U22 Asian Cup in October.
Phase 1 of the training camp will be held under quarantine for nine days from 30 August to 7 September 2021 with players mostly from the Malaysian Premier League.
In Phase Two, players from the Malaysian Super League and several foreign-based players will join the team from 19 September 2021 onwards.
The Malaysians have been played in Group J of the AFC U22 Asian Cup qualifiers against Laos, Mongolia and Thailand in Ulaanbaatar, Mongolia from 27 to 31 October 2021.
MALAYSIA U22 SQUAD
|NAME
|AGE
|POSITION
|TEAM
|SIKH IZHAN NAZREL SIKH AZMAN
|19
|GK
|SELANGOR FC 2
|MUHAMMAD FIRDAUS IRMAN MOHD FADHIL
|20
|GK
|SELANGOR FC 2
|MUHAMMAD AZRIN AFIQ RUSMINI
|19
|DF
|SELANGOR FC 2
|MUHAMMAD IZZUL ADHAM SUHAIMI
|19
|DF
|SELANGOR FC 2
|MUHAMMAD FAIZ AMER RUNNIZAR
|18
|DF
|SELANGOR FC 2
|MUHAMMAD FAHMI DANIEL MOHD ZAAIM
|19
|MF
|SELANGOR FC 2
|MUHAMMAD KHAIRI SUFFIAN KHAINEYUSRI
|18
|FW
|SELANGOR FC 2
|SARAVANAN THIRUMURUGAN
|20
|FW
|SELANGOR FC 2
|SAIFUL ISKANDAR ADHA SAIFUL AZLAN
|22*
|FW
|SELANGOR FC 2
|MUHAMMAD IQMAL RAMLAN
|20
|MF
|SELANGOR FC 2
|SYED MUHAMMAD NASRULHAQ SYED BIDIN
|22*
|GK
|TERENGGANU FC II
|MUHAMMAD HAIRIEY HAKIM MAMAT
|21*
|DF
|TERENGGANU FC II
|MUHAMMAD NUR AZFAR FIKRI AZHAR
|21*
|MF
|TERENGGANU FC II
|MUHAMMAD SYAFIK ISMAIL
|21*
|FW
|TERENGGANU FC II
|MUHAMMAD MUSLIHUDDIN ‘ATIQ MAT ZAID
|20
|FW
|TERENGGANU FC II
|MUHAMMAD FIRDAUS RAMLI
|19
|DF
|JOHOR DARUL TA’ZIM II
|AHMAD AYSAR HADI MOHD SHAPRI
|18
|MF
|JOHOR DARUL TA’ZIM II
|MUHAMAD UMAR HAKEEM SUHAR REZWAN
|19
|MF
|JOHOR DARUL TA’ZIM II
|MUHAMMAD FIRDAUS MUHAMAD KAIRONNISAM SAHABUDIN
|19
|MF
|JOHOR DARUL TA’ZIM III
|MUHAMMAD SHAFI AZSWAD SAPARI
|20
|MF
|JOHOR DARUL TA’ZIM III
|MOHAMAD NABIL ASYRAF RAMLI
|18
|GK
|SKUAD PROJEK FAM-MSN
|MUHAMMAD AMIRUL AKMAL SAFARINIZAM
|19
|FW
|SKUAD PROJEK FAM-MSN
|AZHAD HARRAZ ARMAN
|18
|FW
|SKUAD PROJEK FAM-MSN
|MUHAMMAD HAZWAN HASSAN
|19
|MF
|SKUAD PROJEK FAM-MSN
|MOHD AIMAN AFIF MD AFIZUL
|20
|MF
|KEDAH DARUL AMAN FC
|ADAM ROSHAN KRIS AZMAN
|18
|DF
|BROOK HOUSE FC (ENG)
|MOHAMED AMIR MOHAMED FARUK
|17
|DF
|CHIPSTEAD FC (ENG)
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