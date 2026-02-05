Ketua jurulatih Selangor FC, Kim Pan-gon, menyifatkan “semangat dan keinginan tinggi” para pemainnya sebagai faktor utama apabila kelab gergasi Malaysia itu mencatat keputusan seri 1-1 menentang BG Pathum United FC dari Thailand pada Rabu, sekali gus mengesahkan kemaraan ke separuh akhir Kejohanan Kelab ASEAN Piala Shopee™.

Keputusan tersebut menyaksikan Red Giants, yang terpaksa beraksi hampir keseluruhan perlawanan dengan 10 pemain selepas Alvin Fortes dilayangkan kad merah pada minit ke-25, menamatkan saingan Kumpulan A di tempat kedua di belakang juara bertahan Buriram United FC, sekali gus mara ke pusingan kalah mati yang dijadual berlangsung pada Mei.

“Saya sangat bangga dengan semua pemain Selangor FC dan juga para penyokong kami malam ini,” kata Kim, yang masih belum tewas sejak mengambil alih pasukan pada awal Januari. “Suasana di stadium sangat indah.

“Kami memulakan perlawanan dengan baik, tetapi sekali lagi berdepan insiden awal seperti perlawanan sebelum ini. Ini sesuatu yang masih perlu kami perbaiki.

“Namun begitu, walaupun berdepan kesukaran ini, para pemain menunjukkan semangat dan keinginan yang luar biasa. Mereka benar-benar mahu layak ke separuh akhir, dan mentaliti itu sangat penting buat kami.

“Malam ini, kami mempamerkan semangat berpasukan dan kekuatan sebenar sebagai Gergasi Merah. Ini belum lagi satu pencapaian besar, tetapi ia adalah satu langkah yang bermakna. Kami akan terus fokus satu perlawanan demi satu perlawanan.”

Kapten Faisal Halim meletakkan Selangor di hadapan pada minit ke-36, dan meskipun jaringan sendiri oleh Richmond Ankrah memberikan talian hayat kepada BG Pathum United, pasukan tuan rumah kekal bertahan untuk mara dalam penampilan sulung mereka dalam kejohanan ini.

“Saya selalu mengingatkan pemain bahawa bola sepak bukan hanya tentang kekuatan fizikal atau jumlah pemain,” jelas Kim. “Walaupun dengan 10 orang pemain, masih ada sesuatu yang lebih daripada sekadar angka di atas padang.

“Kekuatan mental sangat penting. Keinginan juga sangat penting. Saya mengingatkan mereka siapa kita — Red Giants, sebuah kelab bersejarah — dan kita mesti bermain dengan penuh kebanggaan serta semangat demi penyokong.

“Pemain memberikan reaksi yang sangat baik. Saya hanya menyampaikan mesej ringkas, tetapi api semangat itu sudah ada dalam diri mereka. Reaksi mereka sangat cemerlang dan saya amat bangga.”

Sementara itu, ketua jurulatih BG Pathum United, Masatada Ishii, mengakui kekecewaan besar selepas pasukannya gagal memanfaatkan kelebihan jumlah pemain untuk meraih kemenangan yang diperlukan bagi layak ke separuh akhir.

“Ia adalah malam yang sangat mengecewakan buat kami,” katanya. “Kami mempunyai kelebihan pemain sejak separuh masa pertama, tetapi gagal menjaringkan gol dan gagal memenangi perlawanan. Itu sesuatu yang sangat kami kesalkan.

“Kami perlu mencari cara yang lebih berkesan untuk menjadi lebih klinikal di hadapan gol. Malam ini, kelemahan kami adalah kegagalan menukar peluang yang dicipta.”

Like this: Like Loading...