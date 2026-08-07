Jurulatih sementara Malaysia, Tan Cheng Hoe, mengharapkan kehadiran penuh penyokong di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur untuk menjadi pemain ke-12 pasukannya apabila mereka berdepan Filipina dalam perlawanan penting Kumpulan B ASEAN Hyundai Cup™ 2026 pada Sabtu.

Harimau Malaya memasuki perlawanan terakhir peringkat kumpulan dengan memerlukan sekurang-kurangnya keputusan seri menentang pasukan kendalian Carles Cuadrat untuk mara ke separuh akhir. Thailand, pendahulu Kumpulan B, menerima kunjungan Myanmar di Bangkok dalam satu lagi perlawanan kumpulan, dengan Myanmar juga masih berpeluang untuk mara ke peringkat kalah mati.

“Sebagai jurulatih dan pemain, inilah suasana yang kami mahu rasai,” kata Tan.

“Para penyokong memberikan motivasi tambahan dan secara tidak langsung menjadi pemain ke-12 kami.

“Pada masa yang sama, saya berharap para pemain tidak terlalu terbeban dengan tekanan kerana tuntutan dalam perlawanan esok akan sangat tinggi.

“Kami mesti kekal fokus dari wisel pertama hingga wisel penamat. Para pemain perlu percaya pada diri sendiri, turun ke padang dengan penuh keyakinan dan menunjukkan semangat berpasukan yang kuat. Esok akan menjadi perlawanan yang amat penting dan kritikal. Kami mesti memanfaatkan sepenuhnya kelebihan bermain di laman sendiri.”

Malaysia menewaskan Myanmar dan Laos dalam dua perlawanan pembukaan mereka sebelum tewas 2-0 kepada juara tujuh kali Thailand, keputusan yang membuka pelbagai kemungkinan mengenai dua pasukan yang akan menamatkan saingan di dua tangga teratas kumpulan.

Pasukan tuan rumah, juara edisi 2010 dan naib juara pada 2018 ketika Tan menjadi ketua jurulatih, akan kehilangan Endrick dos Santos dan Jimmy Raymond akibat kecederaan, sekali gus membuka peluang kepada Wan Kuzain Wan Kamal yang berpangkalan di Amerika Syarikat untuk diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Filipina selepas tampil sebagai pemain gantian dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini.

“Berapa minit pun saya diberikan, sama ada lima, 20 atau 90 minit, saya akan memberikan segala-galanya,” kata Wan Kuzain, yang menjaringkan gol dalam kemenangan 4-0 ke atas Laos. “Apa sahaja peluang yang diberikan oleh jurulatih Tan kepada saya, saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin dan cuba memberikan sumbangan positif.”

Pasukan tuan rumah telah memenangi semua pertemuan terdahulu menentang Filipina dalam kejohanan ini, yang menyambut ulang tahun ke-30, namun Cuadrat mengharapkan barisan pemain mudanya mampu mencipta kejutan.

“Mereka adalah pasukan yang sangat berbahaya, khususnya dalam serangan. Kami telah menyediakan satu pelan. Ini juga satu peluang untuk mencipta sejarah kerana Filipina tidak pernah menang di Malaysia,” kata Cuadrat, yang pasukannya berada di tangga keempat dengan tiga mata selepas tewas kepada Myanmar dan Thailand serta menang ke atas Laos.

Penjaga gol Filipina, Quincy Kammeraad, yang bermain untuk kelab Malaysia, Kuala Lumpur FC, menyifatkan rakan sepasukannya di kelab, Paulo Josué, yang telah menjaringkan tiga gol dalam kejohanan ini, sebagai pemain yang perlu diberikan perhatian khusus oleh pasukannya.

“Harap-harap kami dapat mencipta sejarah dengan menewaskan Malaysia di sini,” kata Kammeraad, yang merupakan sebahagian daripada skuad yang layak ke separuh akhir pada 2024.

“Paulo adalah salah satu ancaman utama mereka, dan saya ada bercakap dengan jurulatih mengenai dirinya ketika kami dalam perjalanan ke stadium. Kualitinya memang jelas.”

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