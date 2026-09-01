Three foreign teams from Cambodia, Indonesia and Thailand have been confirmed for the Fire Dragon International Futsal Cup 2026.
The Fire Dragon International Futsal Cup 2026 will be held at the MFF Futsal Indoor Stadium from 6 to 12 September 2026.
The three foreign teams are Lucky FC from Cambodia, Black Steel Papua FC from Indonesia and Black Pearl United from Thailand.
GROUP A
YCDC Dream Team FC (Myanmar)
Black Steel FC Papua (Indonesia)
Lucky FC (Cambodia)
TG United FC (Myanmar)
GROUP B
YRG FC (Myanmar)
Black Pearl United FC (Thailand)
MIU FC (Myanmar)
M2K FC (Myanmar)
#AFF